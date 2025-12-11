Anunciaron un bono triple para empleadas domésticas: cómo y cuándo se cobra

Se trata de un aumento de los más esperados por las trabajadoras domésticas.

Tras la reunión con los referentes del sector, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó un nuevo aumento salarial, un bono adicional y los montos que las trabajadoras podrán prever para el aguinaldo de diciembre 2025. El ajuste llega luego de varios meses sin actualización desde septiembre.

Qué extras cobran las empleadas domésticas en diciembre 2025

El acuerdo paritario definió tres puntos claves que impactan directamente en el bolsillo:

Aumento salarial del 1,3%, que completa el ajuste bimestral del 2,7% definido por la CNTCP.

Pago del medio aguinaldo correspondiente al Sueldo Anual Complementario (SAC).

Bono no remunerativo de $14.000, destinado exclusivamente a quienes trabajan más de 16 horas semanales.



Cómo quedan los aumentos y bonos confirmados

De acuerdo con las fuentes del sindicato, el esquema de subas quedó establecido de la siguiente manera:

1,4% de aumento + bono de $14.000 en noviembre.

1,3% de aumento + bono de $14.000 en diciembre.

Bono extraordinario de $14.000.

Todas las mejoras se incorporan sobre el salario vigente del mes anterior.