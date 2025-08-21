Empleadas domésticas: quiénes cobrarán un 30% más en septiembre de 2025

Los sueldos de las empleadas domésticas tendrán algunas novedades en septiembre: ocurre que no solo se aplicará el aumento paritario acordado, sino que también habrá un bono que deberá liquidarse junto con el salario. Paralelamente, habrá trabajadoras que tendrán un sueldo más alto que otras a igual servicio por una razón puntual. Por lo pronto, las beneficiadas viven y trabajan en las denominadas zonas desfavorables comprendidas por diferentes regiones del país.

Entre las zonas involucradas, se encuentran Partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires), La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La actualización salarial para las empleadas se reparte en tramos, por lo que los sueldos del personal tuvieron una suba del 3,5% sobre la remuneración de enero, cuando se aplicó el último incremento; y del 1% tanto en julio, lo mismo que en agosto y septiembre de 2025.

Por otra parte, días atrás, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el débito automático para el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social por parte de empleadores de empleadas domésticas. La implementación, en principio, permite que el empleador no gestione el pago mes a mes, sino que con una única gestión de adhesión, el pago se debite en forma automática.

Para adherir, es necesario: