Cuál es el sueldo de las empleadas domésticas en octubre de 2025

En octubre de 2025, las empleadas domésticas percibirán los mismos salarios que en septiembre, según informó la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp). El último tramo de aumentos paritarios se aplicó en septiembre y todavía no se alcanzó un nuevo acuerdo para definir incrementos adicionales. Asimismo, a partir de este mes deja de regir el bono extraordinario que se otorgó en tres entregas consecutivas durante el año.

La última cuota se abonó junto al salario pasado, por lo que este incentivo ya no impactará en la liquidación de octubre. Los nuevos montos corresponden a los trabajadores que cumplen 24 horas o más por semana con un mismo empleador y deben ajustarse proporcionalmente para jornadas menores, y además corresponden únicamente al salario básico. Por

También cabe añadir adicionales por antigüedad, aportes jubilatorios y de obra social., así como las contribuciones que los empleadores están obligados a realizar según la normativa vigente. La legislación laboral, asimismo, contempla un incremento del 30% sobre el salario mínimo para quienes se desempeñan en regiones consideradas desfavorables: la categoría incluye las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones.

Supervisora

Con retiro: $3.683,21 por hora / $459.471,73 por mes

Sin retiro: $4.034,05 por hora / $511.800,22 por mes

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3.487,00 por hora / $426.875,19 por mes

Sin retiro: $3.822,91 por hora / $475.184,56 por mes

Caseros

Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Cuidado de personas

Con retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes

Personal para tareas generales