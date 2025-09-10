La venganza de la empleada: la echó su jefa y pidió más de un millón de pesos en préstamos a su nombre

María, una mujer de 74 años, comenzó a ver movimientos sospechosos en su cuenta bancaria. Lo denunció y la investigación dio rápidamente con la respuesta. Su ex empleada doméstica fue detenida luego de haber sido denunciada por robarle la identidad a su jefa para sacar préstamos a su nombre.

Sucedió en Misiones, donde la sucursal local del Banco Nación esclareció el hecho: habían pedido más de un millón de pesos en préstamos. Fue así que presentó la denuncia ante la Policía, lo que activó la intervención judicial y una exhaustiva investigación.

Al poco tiempo, los investigadores concluyeron que la mujer acusada —identificada bajo las siglas D.E.— habría sido quien utilizó la información personal y financiera de su jefa para tramitar préstamos por un total de $1.168.200.

La Policía de Misiones también confirmó que los montos se gestionaron sin conocimiento ni consentimiento de la titular de la cuenta y así activó un operativo para detener a la mujer.

El operativo, realizado por orden del Juzgado de Instrucción Cinco de Alem, tuvo lugar el último jueves a las 19.30 en una vivienda vinculada a la sospechosa, ubicada en el barrio Santa Rita de San Javier.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un celular marca Itel, un celular Samsung y el documento de identidad de la denunciante, elementos que serán peritados para determinar su vinculación directa con la causa.

Además, se incautaron otros objetos que podrían aportar datos sobre la mecánica del delito y los posibles movimientos de los fondos gestionados.

La Justicia dispuso que D. E. sea notificada formalmente de la causa en su contra, quedando supeditada al proceso judicial durante el avance de la investigación.

Por el momento, la acusada permanecerá en libertad, pero no podrá desvincularse de la jurisdicción hasta tanto se aclare su participación en la maniobra denunciada.