"Aterrador": clausuraron un predio por faenar ovejas frente a niños en el acceso a Sierra de los Padres

"Agarraban a una oveja viva, la depositaban sobre una mesa, la acuchillaban y la abrían de par en par", denunciaron.

Vecinos de Sierra de los Padres denunciaron a un predio donde se alquilan caballos para pasear que este lunes faenó a una decena de ovejas a la vista de los peatones que caminaban por el Acceso Padre Luis Varetto y Nuestra Señora de la Concepción, a una cuadra del arco.

De acuerdo a la denuncia a la que accedió 0223, este lunes cerca de las 17 los vecinos comenzaron a difundir lo que sucedía en el lugar de alquiler de equinos, donde "cuatro sujetos agarraban a una oveja viva, la depositaban sobre una mesa, la acuchillaban y la abrían de par en par, mientras el animal gritaba de sufrimiento y se empezaba a desangrar".

El establecimiento fue clausurado de forma transitoria por Inspección General.

Al mismo tiempo, indicaron que el traumatizante hecho "fue observado por varios niños que caminaban por el lugar, desatando en varios de ellos una vivencia atroz y desesperante".

Pero además de esa situación a la que los vecinos consideraron como "tremenda" y "aterradora", también aseguraron que el espacio contaba con denuncias previas por "maltrato animal para con los cabllos que se alquilan para paseos".

"Se los puede ver atados al rayo del sol, sin agua en pleno verano y ensillados por más de 12 horas, lo que resulta ser un hostigamiento hacia los animales, que sufren esas condiciones deplorables", aseguran en la acusación.

En el lugar intervino personal de Inspección General, que de forma instantánea se interiorizó en el caso y clausuró transitoriamente el espacio. De acuerdo a la información a la que accedió este medio, decomisaron 11 kilos de cerdo, 6 corderos y 9 cueros.