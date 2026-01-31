Horror: sacrificaban animales en un ritual hasta que llegó la policía 

Una serie de llamados al 911 por parte de vecinos del barrio Nueva Pompeya derivaron en un allanamiento de urgencia en un domicilio donde se realizarían rituales que incluían el sacrificio de animales: un hombre de 23 años y una mujer de 42, fueron aprehendidos y notificados de la formación de una causa penal.

Fue personal de la comisaría primera junta miembros de Zoonosis e Inspección General los que ingresaron a una vivienda en inmediaciones de las calles 20 de Septiembre y Brandsen donde redujeron a las dos personas.



"Al ingresar, el personal interviniente constató que se estaba realizando un ritual en el cual se sacrificaban animales, logrando interrumpir la actividad y documentar restos de gallinas y un cordero utilizados durante el mismo", informaron autoridades policiales.

Vecinos del barrio Nueva Pompeya alertaron al 911.

Como resultado del procedimiento, se procedió al traslado de los imputados a la dependencia policial para la correspondiente formación de actuaciones.

El fiscal Fernando Berlingeri avaló el allanamiento de urgencia y dispuso la formación de causa por infracción a la Ley 14.346 sin tomar medidas restrictiva de la libertad.