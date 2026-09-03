Secuestran medio kilo de cocaína de máxima pureza y tres armas en un “point”

Una investigación que la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas comenzó a mediados de junio derivó en un allanamiento en el barrio Félix U. Camet donde secuestraaron medio kilo de cocaína de máxima pureza, tres armas de fuego y aprehendieron a un hombre de 56 años

Tras el pedido de la fiscalía de Estupefacientes a cargo Daniela Ledesma, Rodolfo Moure y Pablo Cistoldi, la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos avaló el allanamiento en una vivienda ubicada en calle Isla Jouville al 800

Además de la cocaína de máxima pureza sin fraccionar, el personal una cantidad no precisada de marihuana, balanzas de precisión, celulares, más de dos millones de pesos, una carabina calibre .22, sin marca visible con un silenciador de fabricación casera; un revólver marca Colt, calibre .38 Special, con seis proyectiles en su tambor cargador, cargado y apto para el disparo; y una escopeta de fabricación casera, denominada vulgarmente “tumbera”, calibre 12/70.

Tiene 56 años.

La certeza de la realización de una actividad ilegal en el lugar se obtuvo a partir tareas investigativas y los “cortes previos” a compradores: esos datos fueron centrales para obtener el aval del Juzgado de Garantías N°6.

El imputad, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.