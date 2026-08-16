Casi 100 menores, cocaína y marihuana: realizaron inspecciones en siete boliches de Mar del Plata

Las autoridades llevaron a cabo en la madrugada del domingo operativos en locales bailables ubicados en la costa marplatense. Casi 100 menores fueron identificados y secuestraron una significativa cantidad de marihuana y cocaína.

Algunos recintos fueron clausurados por las autoridades.

La intervención fue realizada por personal de la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado, que depende de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, en el marco de la orden de servicio vinculada a tareas de prevención del delito y control de nocturnidad en la ciudad.

Durante el operativo, los agentes cumplieron con inspecciones en siete establecimientos, donde fueron identificados 97 menores de entre 14 y 17 años, quienes fueron entregados a responsables mayores una vez finalizadas las diligencias correspondientes.

Encontraron cocaína y marihuana en las inspecciones a los boliches.

Alrededor de 100 menores de entre 14 y 17 años fueron identificados.

Asimismo, durante los procedimientos detectaron estupefacientes en sectores destinados a sanitarios y secuestraron cocaína y marihuana fraccionadas, además de envoltorios con vestigios de sustancias.

Como resultado de las actuaciones, fueron identificados y trasladados tres infractores, por lo que iniciaron actuaciones por faltas a las leyes 23.737 y 14.050, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Estupefacientes, a cargo de Daniela Ledesma, y del Juzgado de Faltas Nº 4 de Mar del Plata.

El amplio operativo se desarrolló en la noche del sábado y madrugada del domingo.

El procedimiento se encasilla en las acciones de prevención y control destinadas a detectar la comercialización y tenencia de estupefacientes en ámbitos de nocturnidad, como así también para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.