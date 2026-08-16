Casi 100 menores, cocaína y marihuana: realizaron inspecciones en siete boliches de Mar del Plata
Tres personas fueron trasladadas por infracciones a las leyes 23.737 y 14.050. La mayoría de los locales bailables se encuentran sobre la costa.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Las autoridades llevaron a cabo en la madrugada del domingo operativos en locales bailables ubicados en la costa marplatense. Casi 100 menores fueron identificados y secuestraron una significativa cantidad de marihuana y cocaína.
La intervención fue realizada por personal de la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado, que depende de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, en el marco de la orden de servicio vinculada a tareas de prevención del delito y control de nocturnidad en la ciudad.
Durante el operativo, los agentes cumplieron con inspecciones en siete establecimientos, donde fueron identificados 97 menores de entre 14 y 17 años, quienes fueron entregados a responsables mayores una vez finalizadas las diligencias correspondientes.
Asimismo, durante los procedimientos detectaron estupefacientes en sectores destinados a sanitarios y secuestraron cocaína y marihuana fraccionadas, además de envoltorios con vestigios de sustancias.
Como resultado de las actuaciones, fueron identificados y trasladados tres infractores, por lo que iniciaron actuaciones por faltas a las leyes 23.737 y 14.050, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Estupefacientes, a cargo de Daniela Ledesma, y del Juzgado de Faltas Nº 4 de Mar del Plata.
El procedimiento se encasilla en las acciones de prevención y control destinadas a detectar la comercialización y tenencia de estupefacientes en ámbitos de nocturnidad, como así también para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
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