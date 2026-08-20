Un nene de 2 años llevó cocaína al jardín: detuvieron a los padres

La maestra lo revisó y las autoridades del jardín llamaron a la policía.

El hallazgo de dosis de cocaína en un jardín de infantes de Córdoba generó conmoción en toda la provincia y derivó en la detención de los padres de un niño de 2 años.

Según ElDestape, todo comenzó cuando una mujer llevó a sus dos hijos al establecimiento. Una docente habría observado que el nene entró a la salita con un pequeño neceser rosa en la mano. Al acercarse, revisó su contenido y encontró los envoltorios transparentes rellenos de una sustancia blanca.

La madre del menor fue trasladada a sede judicial y quedó a disposición de la Justicia.

Ante la sospecha de que podía tratarse de cocaína, las autoridades del jardín guardaron el monedero y dieron aviso al 911. Antes de que la Policía se presentara en el lugar, la madre del niño volvió al establecimiento para reclamar el neceser.

Las docentes se negaron a entregárselo, aunque ella había explicado que se trataba de algo “con lo que mantenía a sus hijos”. La mujer se fue junto al niño de dos años y más tarde regresó acompañada por su mamá, la abuela de los chicos, para retirar a la menor que aún estaba en el jardín. En ese momento, los efectivos ya habían llegado.

Una maestra revisó el monedero rosa y las autoridades del jardín decidieron llamar a la policía.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) confirmó que los 71 envoltorios contenían cocaína. La Unidad Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico ordenó el secuestro de la droga y el monedero y encuadró la investigación en presuntas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. La madre del menor fue trasladada a sede judicial y quedó a disposición de la Justicia.

La detención del padre

Este miércoles, durante un allanamiento en la vivienda familiar de la Manzana 34 del barrio Ampliación Cabildo, las autoridades secuestraron drogas y detuvieron al padre del niño, un hombre de 22 años.

Los dos niños quedaron, inicialmente, al cuidado de su abuela.

El procedimiento estuvo a cargo de la FPA y fue supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno. Los agentes encontraron varias dosis de marihuana y otros elementos de interés para la causa.

El detenido quedó imputado por tenencia con fines de comercialización agravada, lo que contempla una gravedad mayor cuando existe involucramiento de menores de edad. Los dos niños quedaron al cuidado de su abuela.