Joaquín Levington se defendió de la acusación y aseguró que hace años es víctima de acoso: "Estoy muy angustiado"

A menos de 24 horas de conocerse la denuncia que una ex pareja le hizo a Joaquín Levington por abuso sexual, violencia física y psicológica durante cinco años, el cantante salió a dar su versión de lo ocurrido.

"Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace años", dijo el autor de "Loco un poco", al tiempo que detalló que la denunciante -que aclaró que nunca fue una pareja formal- llegó a presentarse en la puerta de su domicilio para tener contacto con él una vez finalizado el vínculo.

En la misma línea, el ex MasterChef explicó que la mujer lo había denunciado hace tres años y la causa había sido desestimada ya que se demostró que las pruebas presentadas por la demandante eran falsas. "Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón", dijo.

"Continúa acosándome por Instagram, mandándome fotos y videos desnuda. La bloqueo y encuentra una nueva cuenta para contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación", finalizó el músico

De acuerdo con el expediente tramitado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50, la denunciante detalló haber padecido sistemáticos episodios de violencia física y psicológica.

El testimonio judicial detalla que fue forzada al consumo de cocaína y coercionada a mantener relaciones sexuales no consentidas, prácticas que el artista presuntamente registraba mediante filmaciones de carácter ilegal. La gravedad de la acusación incluye también un hecho de agresión física directa.