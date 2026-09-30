Damas Gratis vuelve a Mar del Plata con un show imperdible

Pablito Lescano vuelve a Mar del Plata junto a Damas Gratis para protagonizar una noche a pura cumbia. La cita es este jueves en la Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830) y el show es apto para todo público a las 22hs con apertura a las 20.

Luego de festejar sus 25 años de trayectoria con shows en distintos puntos de Argentina y del exterior, Damas Gratis regresa reencontrarse con su público marplatense. No faltarán los grandes clásicos que marcaron a generaciones y se transformaron en verdaderos himnos de la cumbia villera, como “Se te ve la tanga”, “El humo de mi fasito”, entre muchos otros.

Damas Gratis se presenta este jueves

Oriundos de San Fernando, Damas Gratis se ganó un lugar especial en el corazón de miles de fanáticos no solo en Argentina, sino también en toda América Latina, gracias a letras que reflejan la vida y la realidad de los barrios populares. A comienzos de los años 2000 lanzaron Operativo Damas Gratis (2001) y 100% Negro Cumbiero (2003), con los que consolidaron su prestigio y los llevaron a girar por escenarios de todo el país.

Tras una pausa en su popularidad alrededor de 2010, el grupo inició una nueva etapa a partir de 2016 con el lanzamiento del álbum Somos Nosotros los Buenos. Luego en 2018 lanzaron canciones como “Me vas a extrañar” y “No te creas tan importe”, que rápidamente de convirtieron en éxitos.

Desde entonces, Damas Gratis volvió a la popularidad de la cumbia villera y sumó colaboraciones con artistas como Bizarrap, L-Gante, La T y la M, El Negro Tecla, Kun el príncipe del acordeón, entre otros, que reafirman su vigencia y lugar como referente indiscutido del género

Como cada show en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto, las entradas se encuentran a la venta a través de cultutickets.com. Además, durante toda la noche habrá barra de tragos, canillas de cerveza y footrucks para disfrutar con una variada propuesta gastronómica.