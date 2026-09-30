Grave denuncia contra Joaquín Levington

El músico fue denunciado por su ex pareja

El músico argentino Joaquín Levington quedó en medio de un fuerte frente judicial tras ser denunciado penalmente por su expareja por abuso sexual con acceso carnal y amenazas.

La presentación, que tomó estado público este martes, expone un presunto entramado de sometimiento ocurrido a lo largo de un lustro, puntualmente en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2020.

El músico fue denunciado por su ex pareja

De acuerdo con el expediente tramitado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50, la denunciante detalló haber padecido sistemáticos episodios de violencia física y psicológica.

El testimonio judicial detalla que fue forzada al consumo de cocaína y coercionada a mantener relaciones sexuales no consentidas, prácticas que el artista presuntamente registraba mediante filmaciones de carácter ilegal. La gravedad de la acusación incluye también un hecho de agresión física directa.

El músico fue denunciado por su ex pareja

Según consta en la causa, la mujer relató que durante una reunión Levington la tomó fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarla para impedir que se retirara del inmueble.

Si bien existió un antecedente judicial en 2022 del cual la víctima desistió por presiones del cantante, el reciente hallazgo de material audiovisual de la época motivó la ratificación formal de la denuncia.

La causa quedó bajo la órbita de una fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que las autoridades dispusieron el traslado inmediato de la denunciante al Centro de Orientación a la Víctima para su contención.

El músico fue denunciado por su ex pareja

El entorno de la denunciante manifestó un profundo temor ante eventuales represalias debido a la alta exposición pública del vocalista, quien actualmente se desempeña en televisión.