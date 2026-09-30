La marplatense que, con apenas 17 años, subió al podio en Santa Fe y ahora va por el sueño olímpico

Julia Sepúlveda consiguió una medalla plateada en taekwondo y fue una de las 24 que aportaron deportistas de la ciudad en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

Con apenas 17 años, Julia Sepúlveda vivió una experiencia que difícilmente olvidará. La marplatense ganó la medalla plateada en taekwondo en los Juegos Suramericanos de Santa Fe y fue una de las representantes de la ciudad que contribuyeron a una cosecha de 24 preseas para Mar del Plata. Luego de su participación en los juegos, ya instalada en "La Feliz" habló con 0223 y contó todo lo que hubo detrás de su llegada a la Selección Argentina y de una actuación que la llevó al podio.

“Un orgullo increíble haber podido representar al país y dejarlo lo más alto que yo podía. Nada más que orgullo y felicidad”, expresó.

El camino de Julia hasta los Juegos Suramericanos demandó más de un año de trabajo junto a su entrenador Emiliano Calomarde para conseguir la titularidad en la Selección Nacional. “Fue un trabajo muy arduo y largo. Más de un año para conseguir la titularidad en la selección nacional, eso nos llevó mucho trabajo durante todo el 2025”, explicó el profesor. Además, destacó el compromiso de la joven marplatense desde el comienzo del proceso: “Su constancia y esfuerzo fueron fundamentales” para llegar de la mejor manera a la competencia.

A pesar de su corta edad, Sepúlveda ya lleva tres años compitiendo en el circuito internacional. Su recorrido comenzó con una gira por México, Estados Unidos y Canadá, experiencia en la que no consiguió los resultados esperados, pero que significó su primer contacto con ese nivel. “No me fue muy bien, pero no me importaba mucho porque era la primera experiencia”, recordó la joven.

Luego viajó a República Dominicana, donde consiguió su primera victoria internacional y también los primeros puntos para el circuito.

La historia detrás de esos viajes también refleja el enorme esfuerzo de su familia para acompañar el crecimiento deportivo de Julia. La joven contó que durante sus primeros años la financiación salió exclusivamente de su entorno familiar y que, cuando llegó a la edad de selección, comenzó a recibir apoyo del ENARD. También tuvo respaldo del Municipio para competir en Portugal y Serbia. “Mis viejos trabajan de Uber para poder bancarme estas giras”, reveló. Calomarde, por su parte, remarcó que el acompañamiento familiar fue determinante: “El apoyo de la familia es fundamental para llegar a este tipo de competiciones. Desde el primer momento la apoyaron para que pueda alcanzar el nivel de selección”.

La medalla plateada en taekwondo conseguida en Santa Fe representa ahora un nuevo punto de partida para la joven de 17 años. Después de subir al podio y formar parte de la delegación argentina, Julia ya tiene claro hacia dónde quiere llevar su carrera. “El siguiente objetivo serán los Juegos Panamericanos, ir al clasificatorio y clasificar. Después optar por una medalla en los Panamericanos y obvio conseguir para los Juegos Olímpicos”, contó.

El calendario inmediato también está definido. El 17 de octubre competirá en un torneo en Buenos Aires y el 28 de noviembre tendrá un torneo nacional que le permitirá sumar —o no— los puntos necesarios para acceder al clasificatorio de los Juegos Panamericanos 2027. Con apenas 17 años, la marplatense ya tiene una medalla sudamericana en su palmarés, una historia familiar de enorme sacrificio detrás y un objetivo que va mucho más allá de Santa Fe: seguir representando a la Argentina y acercarse, paso a paso, al sueño olímpico.