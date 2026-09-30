Abrió una camioneta, robó una mochila y lo atraparon los vecinos

Un joven de 22 años acusado de abrir una camioneta y robar una mochila de su interior fue aprehendido por personal policial luego de que lo redujeran varios vecinos que advirtieron su accionar.

Handy secuestrado.

Personal del Comando de Patrullas Norte llegó a la zona de Juncal y San Martín tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre sustrayendo pertenencias del interior de un vehículo estacionado. Minutos después fueron alertados sobre una aprehensión civil vinculada al hecho frente a una sucursal del Banco Nación, ubicada sobre avenida Pedro Luro.

Al arribar al lugar, los uniformados encontraron a tres personas reteniendo al joven señalado como el autor del robo a una camioneta Nissan Frontier de una mujer de 67 años.

Tiene 22 años.

“Había huído a pie, se descartó de un radiotransmisor tipo Handy y con la colaboración de un empleado municipal encontraron la mochila en el interior de un cesto de residuos ubicado en la zona”, informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la aprehensión del joven bajo la carátula hurto agravado y su alojamiento en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.