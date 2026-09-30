Robos con inhibidores: crece la venta de traba volantes y otros dispositivos de seguridad para autos

Robos con inhibidores: crece la venta de trabavolantes y otros dispositivos de seguridad

Los robos mediante el uso de inhibidores generan cada vez mayor preocupación entre los marplatenses, especialmente entre quienes dejan sus vehículos estacionados en la vía pública.

La modalidad consiste en bloquear la señal del control remoto para impedir que el auto reciba la orden de cierre, una situación que puede dejar las puertas abiertas sin que el propietario lo advierta.

Frente a este escenario, los comercios especializados en accesorios para vehículos comenzaron a registrar una mayor demanda de elementos destinados a reforzar la seguridad.

Ante la ola de inseguridad que azota la ciudad, los marplatenses buscan alternativa para evitar ser un blanco fácil.

Entre los productos más buscados aparecen los traba volantes, los sistemas que bloquean simultáneamente volante y pedal, los dispositivos antirrobo para ruedas de auxilio y distintos mecanismos para reforzar los cierres.

“Últimamente creció bastante la venta de traba volantes, alarmas y cierres centralizados. También se buscan mucho los dispositivos que funcionan para bloquear la señal de los inhibidores”, explicó Agustín, del local de accesorios Lewis, ubicado sobre avenida Jara, en diálogo con 0223.

El comerciante señaló que los clientes llegan a los negocios con mayor conocimiento sobre el funcionamiento de esta modalidad y buscan alternativas para evitar quedar expuestos. “La gente ya sabe cómo funcionan estos robos y se acerca buscando soluciones, ya sea para proteger la rueda de auxilio o para colocar sistemas rígidos de cerramiento en las cajas”, sostuvo.

Entre los productos más buscados aparecen los trabavolantes.

La preocupación alcanza especialmente a los propietarios de camionetas 4x4, debido al valor de las ruedas de auxilio y a que, en muchos casos, se encuentran ubicadas debajo del vehículo y sujetas con cadenas.

“En nuestro rubro se están vendiendo cada vez más dispositivos antirrobo para ruedas porque es uno de los elementos que más sacan”, contó Facundo, de Guzmán Accesorios, a este medio.

Según explicó, en el comercio ofrecen kits específicos para reforzar la protección de las ruedas de auxilio. A su vez, los traba volantes continúan entre los productos más consultados y existen diferentes alternativas según el nivel de protección buscado.

La preocupación alcanza especialmente a los propietarios de camionetas 4x4.

“Después de los traba volantes hay dos líneas: una que solamente bloquea el volante y otra que agarra el volante y también el pedal, lo que da un plus de seguridad porque impide que puedan accionarlo”, detalló Facundo.

El mayor consejo sobre seguridad

Uno de los principales recaudos frente al uso de inhibidores consiste en comprobar manualmente que el vehículo efectivamente quedó cerrado.

Es que estos dispositivos pueden impedir que la señal del control remoto llegue al automóvil, por lo que el conductor puede alejarse creyendo que accionó el cierre cuando, en realidad, las puertas permanecieron abiertas. “Lo ideal es trabarlo y comprobar que efectivamente quedó cerrado de forma manual”, remarcó Facundo.

Estos dispositivos pueden impedir que la señal del control remoto llegue al automóvil

El comerciante contó que esta situación llevó a que algunos propietarios de vehículos con sistemas de apertura y cierre a distancia se acercaran a los comercios en busca de alternativas para reforzar la seguridad.

Así, frente a una modalidad que aprovecha el funcionamiento de los sistemas de cierre remoto, los conductores comenzaron a incorporar distintas medidas de prevención con la esperanza de que sea suficiente para no ser víctimas de la ola de robos que azota a Mar del Plata.