Usaban un inhibidor para abrir y vaciar autos

Los hombres fueron descubiertos al circular en un auto sospechado de robos.

Tres sujetos de 26, 33 y 38 años fueron aprehendidos a bordo de un automóvil sospechado de participar en distintos robos a vehículos estacionados en varios sectores de la ciudad.

El procedimiento se inició el lunes luego de un llamado al 911 que alertó sobre la sustracción de dos bolsos del interior de un vehículo en inmediaciones de avenida Jorge Newbery al 3400. Según las primeras actuaciones, uno de los involucrados habría sustraído las pertenencias para luego retirarse a bordo de un Volkswagen Polo gris.

A partir del seguimiento realizado mediante las cámaras de seguridad y el trabajo del COM, horas más tarde se logró localizar el rodado en inmediaciones de avenida Edison entre Magallanes y 12 de Octubre, donde fue interceptado e identificado su conductor junto a otros dos ocupantes.

Al lugar se presentó una mujer de 53 años, quien reconoció a uno de los hombres como quien momentos antes habría sustraído sus pertenencias.

Asimismo, aportó registros fílmicos del comercio frente al que estaba estacionado donde se observó el accionar investigado.

Las autoridades judiciales ordenaron una requisa de urgencia sobre el vehículo en el que secuestraron un inhibidor de señal marca Baofeng en funcionamiento, una visera, lentes recetados, una cartuchera con útiles escolares, un teléfono celular Motorola Moto E32, una Biblia, medicamentos y otros elementos personales.

La primera víctima reconoció como propios los lentes, la cartuchera y demás pertenencias recuperadas. Minutos más tarde, se presentó en la dependencia una segunda mujer, de 55 años, quien manifestó haber sido víctima de un robo en inmediaciones de avenida Edison y Fortunato de la Plaza, reconociendo como propios otros de los elementos secuestrados, entre ellos un teléfono celular, lentes y efectos personales.

Tras secuestrar el Volkswagen Polo utilizado por los involucrados, la fiscal Constanza Mandagarán dispuso la aprehensión de los tres hombres por los delitos de robo y encubrimiento. El hombre de 38 años, que registra procesos penales previos por robo de motovehículo, robo agravado por efracción en grado de tentativa, encubrimiento automotor, robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda, robo agravado en vivienda y robo, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.