El truco de los inhibidores: cómo funcionan y qué hacer para evitar robos de autos y casas

El uso de inhibidores de señal se convirtió en una de las modalidades más utilizadas por delincuentes para vulnerar sistemas y cometer robos. Estos dispositivos pueden impedir el cierre de vehículos y también afectar el funcionamiento de portones automáticos, una situación que volvió a quedar en evidencia tras un hecho ocurrido recientemente en el barrio Stella Maris.

Alejandro, especialista en cerrajería y sistemas de seguridad, explicó que la tecnología utilizada por los delincuentes también fue evolucionando. “En todo lo que es electrónico, los vándalos están a la vanguardia”, señaló en diálogo con 0223.

La modalidad consiste en bloquear la comunicación entre el control remoto y el dispositivo

Actualmente, existen dispositivos capaces de bloqueas distintas señales y los inhibidores no se limitan a los vehículos: "También existen inhibidores para portones levadizos, para portones que se cierran en forma automática y demás”, sostuvo.

La modalidad consiste en bloquear la comunicación entre el control remoto y el dispositivo que debería recibir la señal. De esa manera, el usuario puede creer que cerró el vehículo o el portón cuando, en realidad, quedó abierto.

Vándalos 2.0: cómo funcionan los inhibidores usados para cometer robos

Cómo prevenir robos con inhibidores de señal

Frente a este tipo de situaciones, una de las principales recomendaciones es verificar físicamente que el sistema haya quedado efectivamente cerrado, especialmente cuando se utiliza un control remoto.

No alcanza con presionar el botón y alejarse: observar que el portón haya completado el cierre o comprobar manualmente que el auto quedó trabado puede evitar una oportunidad para los delincuentes.

Los dispositivos físicos, como trabavolantes o mecanismos que bloquean pedales o la palanca de cambios, continúan disponibles.

También existen sistemas tecnológicos diseñados para dificultar este tipo de ataques. En ese sentido, Alejandro destacó que en Mar del Plata "tenemos casas especializadas muy buenas que incorporan tecnología anticlon o antiseñal". El objetivo, según indicó, es sumar herramientas para reducir las posibilidades de que una señal sea interceptada o utilizada para vulnerar el sistema.

En el caso de los automóviles, además, recomendó no depender exclusivamente del sistema electrónico de cierre. Los dispositivos físicos, como trabavolantes o mecanismos que bloquean pedales o la palanca de cambios, continúan disponibles y pueden aportar una barrera adicional.

“Cualquier medida que puedas incorporar brinda una seguridad”, afirmó Alejandro. Y agregó que estos elementos cumplen también una función disuasoria: “El vándalo que intente acceder o violentar el auto va a ver un impedimento extra y le va a costar más”.

Cerraduras electrónicas: cómo evitar el clonado de llaves

Los problemas vinculados a la tecnología de seguridad también alcanzaron a los edificios, particularmente en zonas donde existe una alta rotación de inquilinos y visitantes temporarios.

Las cerraduras electromagnéticas que funcionan mediante tarjetas, llaveros u otros dispositivos de acceso pueden presentar riesgos si no cuentan con mecanismos adecuados de control.

Estos dispositivos pueden bloquear las señales de vehículos y portones automáticos para impedir su cierre.

Alejandro explicó que los primeros sistemas podían ser fácilmente duplicados, pero que la tecnología actual incorporó mecanismos para impedirlo. “Hoy en día eso ya pasó. Para que el sistema lo reconozca, el llaverito tiene que estar cargado previamente en el sistema y cada uno cuenta con un código anticlon”, detalló.

Además del componente tecnológico, el control de los dispositivos resulta fundamental. Cada llavero debe estar registrado y asociado a una unidad determinada, de modo que ante una pérdida pueda identificarse y darse de baja.

Cada llavero debe estar registrado y asociado a una unidad determinada

“Paralelamente hay un control por parte del administrador, del encargado del edificio y de la empresa o cerrajero que instaló el sistema”, explicó Alejandro, quien remarcó la importancia de mantener un registro actualizado.

Así, frente a una modalidad delictiva que aprovecha las vulnerabilidades de los sistemas electrónicos, la combinación de tecnología anticlon o antiseñal, controles físicos y hábitos de verificación aparece como una herramienta para reducir los riesgos.