Video: usaron un inhibidor y robaron un bolso de una camioneta en Playa Grande

Un nuevo episodio de inseguridad quedó registrado durante la mañana de este miércoles en la zona de Playa Grande, donde dos delincuentes aprovecharon el momento en que un hombre descendió de su vehículo para sustraer pertenencias que se encontraban en su interior.

El hecho ocurrió cerca de las 11, en inmediaciones de Bernardo de Irigoyen y Primera Junta. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, a las que tuvo acceso 0223, una camioneta estacionó en el lugar y, poco después, una Peugeot Partner pasó por la zona, dio marcha atrás y se detuvo a pocos metros para vigilar la situación.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad.

De acuerdo con la reconstrucción del episodio, los ocupantes de la Partner observaron que la víctima ingresó a un inmueble y aprovecharon ese momento para utilizar un inhibidor de señal, un dispositivo que permite impedir el cierre del vehículo mediante el sistema de cierre centralizado.

Acto seguido, dos hombres aparecieron y se dirigieron hacia la camioneta que había quedado estacionada. Sin necesidad de forzar las cerraduras, lograron abrir las puertas y el baúl, comenzaron a revisar el interior del vehículo.

Los vecinos denunciaron que los delincuentes son conocidos en el barrio.

En cuestión de segundos, uno de los delincuentes retiró un bolso que se encontraba dentro de la camioneta. Una vez que tuvieron el botín en su poder, ambos regresaron escaparon del lugar.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y permitió reconstruir la maniobra, que habría comenzado con una breve tarea de vigilancia por parte de los ocupantes de la Partner antes de concretar el robo.

Tras lo ocurrido, vecinos manifestaron su preocupación por los hechos de inseguridad y reclamaron un mayor patrullaje en el barrio. Según señalaron, los delincuentes serían conocidos en la zona de Playa Grande y ya habrían sido vinculados con otros episodios similares.