Abrió Dietética Sur: una nueva opción para los vecinos que buscan una alimentación saludable

Hace 15 días, Dietética Sur abrió sus puertas en Talcahuano 1046, justo en el límite de los barrios Peralta Ramos Oeste y Las Avenidas, con la intención de acercar una propuesta de alimentación saludable a los vecinos de la zona.

Detrás del emprendimiento está Pilar, quien junto a su pareja decidió apostar por un comercio propio: “Hoy por hoy, abrir un comercio implica trabajar mucho. Fue un esfuerzo muy a pulmón nuestro, pero no nos resultó imposible”.

Según contó la propietaria, la idea empezó a tomar forma en mayo de este año, aunque el proyecto tiene una historia previa. Pilar se dedica desde hace mucho al rubro de la alimentación saludable y tiene un emprendimiento habilitado como Pequeña Unidad Productiva Alimentaria (Pupa) para elaborar alfajores libres de gluten. Originalmente su intención era abrir una cocina para producirlos y venderlos bajo su marca propia.

Sin embargo, los costos hicieron cambiar los planes: “Abrir la cocina resultó muy costoso, no te voy a mentir. Así que, analizando nuestro presupuesto y mis conocimientos laborales, lo charlamos y decidimos abrir la dietética”. La oportunidad ideal apareció cuando quedó vacío el local sobre Talcahuano, donde antes funcionaba un cotillón. Tras realizar algunos arreglos, empezaron a sumar mercadería y finalmente, pudieron abrir.

Una propuesta de alimentación saludable

Uno de los principales objetivos de la dietética es facilitar el acceso a los productos que no se consiguen fácilmente en los almacenes tradicionales. Pilar especialmente remarcó la demanda de las personas con celiaquía o diabetes y de los adultos mayores. “No es solo por un interés, sino también por un tema de salud”, señaló.

En esa línea, contó que el local ofrece frutos secos, legumbres, avena y productos sin gluten, entre otras opciones. La respuesta del barrio fue positiva e inmediata: “La gente nos recibió con los brazos abiertos y están muy contentos”. Agregó que durante los primeros días repartieron folletos para darse a conocer y que muchos vecinos se acercaron tras ello: “Para llevar solo 15 días, nos está yendo muy bien”.

Entre los productos más buscados durante estas primeras semanas, Pilar destacó la avena. “Es lo que más vendimos, ya llevamos más de 10 kilos y tuvimos que pedir un bolsón entero porque es lo que más buscan”.

La llegada del local se convirtió en el nuevo paso de un "proyecto chiquito, que fue creciendo cada vez más y más".