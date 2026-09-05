Recuperan auto con patente de secuestro y tres patentes robadas

Secuestraron un auto con pedido de secuestro, tres patentes y robadas y el cuadro de una moto.

Una investigación a cargo de personal de la comisaría primera derivó en un allanamiento en el barrio Parque Independencia donde secuestraron un auto con pedido de secuestro, tres patentes y robadas y el cuadro de una moto.

Los oficiales ingresaron a un domicilio de calle 67 al 4000 en el que aprehendieron a un hombre de 36 años y secuestraron un Peugeot 2008 que registraba pedido de secuestro activo por un robo automotor ocurrido el 20 de agosto pasado.

En el lugar hallaron un cuadro de moto tipo 110 con su numeración suprimida y tres chapas patentes sustraídas: AF771ZP, AG764PU y AI448WW. “Las patentes secuestradas se encuentran vinculadas a investigaciones por robos automotores ocurridos en distintos puntos de la ciudad”, informaron autoridades policiales.

Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron el secuestro de los elementos y su traslado al complejo penitenciario de Batán por los delitos de encubrimiento agravado, encubrimiento por supresión de numeración registral y encubrimiento por hurto/robo de chapas patentes.