Secuestran un auto con pedido de secuestro en Villa Gascón

Durante el procedimiento la Policía tuvo que hacer un operativo paralelo para evitar demanes en el barrio.

Una mujer de 57 años que conducía un rodado que registraba un pedido de secuestro activo fue aprehendida el miércoles por la tarde durante un operativo que se hizo en inmediaciones de Villa Gascón.

El procedimiento comenzó cuando los efectivos detectaron la circulación de un automóvil Peugeot Partner cuyo dominio había sido informado previamente como activo mediante el sistema de lectura de patentes.

Ante esta situación, el personal policial procedió a interceptar el vehículo y, tras identificar a su conductora, realizó las consultas correspondientes a través de los sistemas informáticos policiales. Como resultado, se estableció que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro activo solicitado por la Justicia de Dolores en una causa por estafa.

Durante el procedimiento se produjo la concentración de vecinos en las inmediaciones del asentamiento conocido como Villa Gascón, por lo que se adoptaron medidas preventivas para evitar situaciones de confrontación.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por encubrimiento y el secuestro del rodado.