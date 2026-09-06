Para seguir amando a Miguel Hernández: El poeta del desalojo

El poeta sufrió una “biografía del despojo”: le arrebataron la infancia, los libros, la luz y la salud, pero jamás pudieron arrebatarle la voz.

“Los poetas somos viento del pueblo: nacemos para pasar soplados a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas…” decía Miguel Hernández.

Hay biografías marcadas de principio a fin por el conflicto, la coherencia y la tragedia. La de Miguel Hernández es una de ellas. El historiador y periodista Mario Amorós, lejos de conformarse con el mito piadoso del "pastor poeta", desentierra al hombre real en una biografía monumental que devuelve al autor de Viento del pueblo toda su dimensión política, humana y trágica: Un poeta en la Historia. Vida de Miguel Hernández (Ediciones Akal – 2026)

De la huerta al frente de batalla

El trayecto de Hernández arranca entre el olor a monte y el balido de las cabras en la Orihuela rural. Sin grandes recursos culturales a su alcance, pero movido por una voracidad lectora inquebrantable, devoró bibliotecas enteras hasta convertir el campo en su primer laboratorio poético.

Pronto, esa lírica descalza derivó en una transformación radical. El joven que jugaba con las formas gongorinas en Perito en lunas mudó la piel para transformarse en la voz lírica de la Resistencia. Durante la Guerra Civil, militó en el Partido Comunista y puso su palabra al servicio del 5º Regimiento, de modo que su poesía ya no buscaba el mero adorno estético, sino convertirse en un arma de combate y en el altavoz de un pueblo acorralado.

Las cartas chilenas que aclaran la sombra

El gran valor de esta biografía radica en su arrollador rigor documental. Amorós aporta un hallazgo extraordinario, casi cuatro mil páginas del Fondo Documental Germán Vergara Donoso, custodiado en el Archivo Nacional de Chile.

A través de la correspondencia inédita entre el poeta y el diplomático chileno entre 1939 y 1942, la obra despeja definitivamente los enigmas que rodearon sus últimos días. Estas cartas confirman la verdad desnuda: Hernández rechazó las falsas promesas de protección y el chantaje ideológico del régimen. Frente al yugo franquista que le exigía claudicar a cambio de la libertad, el poeta eligió la dignidad, aunque esa decisión lo arrastrara a un calvario de penales y humedad.

Crónica de una dignidad inquebrantable

La narrativa de Amorós combina la precisión del historiador con el pulso sensible del cronista. Si bien el rigor guía cada página, resulta imposible no conmoverse ante los capítulos finales que retratan el sufrimiento en prisión, la distancia dolorosa de su esposa Josefina Manresa y la pérdida de su primer hijo.

Cada poema escrito entre barrotes funciona como una ficha médica de su agonía. Lejos de ser devorado por la historia, el poeta sufrió una “biografía del despojo”: le arrebataron la infancia, los libros, la luz y la salud, pero jamás pudieron arrebatarle la voz.

Miguel Hernández murió en una celda en 1942, pero hay versos que ningún régimen puede encarcelar. Amorós nos entrega la restitución definitiva de un hombre que prefirió morir de pie antes que escribir de rodillas.