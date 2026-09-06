Se relanzó la carrera, Colapinto llegó a estar tercero pero se fue a la grava y perdió muchos lugares

El argentino llegó a pasar a Max Verstappen y ubicarse en el tercer lugar pero luego se fue de la pista y quedó relegado al puesto 16.

Por la fecha 13 del campeonato mundial de la Fórmula 1, Franco Colapinto tuvo un gran inicio de carrera largando desde el séptimo lugar y ahora ubicandose en el cuarto lugar luego del incidente de Charles Leclerc que obligó a que los comisarios pongan una bandera roja.

En la largada, el argentino tuvo un buen inicio defendiendo la posición con Piastri y luego ganandole el lugar al australiano para ubicarse en el sexto lugar. También aprovechó el incidente entre los dos Ferrari que mandaron a Hamilton unos puestos para atrás.

Además en el cierre de la segunda vuelta, Leclerc estaba intentando recuperar la posición perdida con Max Verstappen pero pisó mal un piano y se terminó yendo contra la pared de tec-pro y obligó a que los comisarios pongan una bandera roja.

Clasificación hasta el momento:

George Russell Pierre Gasly Max Verstappen Franco Colapinto Oscar Piastri Lando Norris

En la relanzada, Franco Colapinto superó a Max Verstappen y se ubicó en paralelo de Pierre Gasly pero luego perdió el lugar con el neerlandés y se terminó yendo a la grava cuando Hamilton se le puso en paralelo y quedó en el puesto 16.

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