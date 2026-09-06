Se relanzó la carrera, Colapinto llegó a estar tercero pero se fue a la grava y perdió muchos lugares
El argentino llegó a pasar a Max Verstappen y ubicarse en el tercer lugar pero luego se fue de la pista y quedó relegado al puesto 16.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Por la fecha 13 del campeonato mundial de la Fórmula 1, Franco Colapinto tuvo un gran inicio de carrera largando desde el séptimo lugar y ahora ubicandose en el cuarto lugar luego del incidente de Charles Leclerc que obligó a que los comisarios pongan una bandera roja.
En la largada, el argentino tuvo un buen inicio defendiendo la posición con Piastri y luego ganandole el lugar al australiano para ubicarse en el sexto lugar. También aprovechó el incidente entre los dos Ferrari que mandaron a Hamilton unos puestos para atrás.
Además en el cierre de la segunda vuelta, Leclerc estaba intentando recuperar la posición perdida con Max Verstappen pero pisó mal un piano y se terminó yendo contra la pared de tec-pro y obligó a que los comisarios pongan una bandera roja.
Clasificación hasta el momento:
- George Russell
- Pierre Gasly
- Max Verstappen
- Franco Colapinto
- Oscar Piastri
- Lando Norris
En la relanzada, Franco Colapinto superó a Max Verstappen y se ubicó en paralelo de Pierre Gasly pero luego perdió el lugar con el neerlandés y se terminó yendo a la grava cuando Hamilton se le puso en paralelo y quedó en el puesto 16.
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