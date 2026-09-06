Detienen a un albañil y su cómplice por el homicidio de un reconocido arquitecto
Dos hombres de 48 y 52 años fueron apresados en relación con la muerte del arquitecto Rodolfo Bassi, cuyo cuerpo fue hallado en su departamento. La causa se investiga como un robo con resultado fatal.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En un operativo realizado entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, la policía detuvo a dos hombres de 48 y 52 años acusados del homicidio del arquitecto Rodolfo Augusto Bassi en Paraná. La investigación apunta a un móvil de robo, tras reunir evidencias que vinculan directamente a los sospechosos con el crimen ocurrido en un departamento del barrio Paraná XIV.
Bassi, de 61 años, era propietario de varios departamentos en Paraná que alquilaba y mantenía personalmente. El martes por la tarde, mientras se comunicaba con su novia vía WhatsApp, dejó de responder a los mensajes poco después de las 16 horas. Al no tener noticias, sus familiares acudieron a la comisaría 12° pasada la medianoche e intentaron ingresar a su domicilio, encontrándolo cerrado.
Horas después, tras llamar a un cerrajero, lograron ingresar a la vivienda ubicada en la calle Dupuy, pero no encontraron ni al arquitecto ni su moto. Avisaron a la comisaría cuarta y, al regresar con la policía al departamento cercano a las calles Churruarín y Blas Parera, un agente pudo acceder por el balcón trasero y encontró a Bassi sin vida en el suelo, con evidentes signos de violencia y manchas de sangre.
El fiscal Juan Manuel Pereyra intervino de inmediato, convocando a la División Homicidios, Policía Científica y al Cuerpo Médico Forense para las pericias correspondientes. El médico forense detectó un golpe en la cabeza y se inició la autopsia para establecer con precisión la causa de muerte y posibles lesiones adicionales. En la escena fue hallada una maza que podría ser el arma homicida.
Las primeras pesquisas señalaron que la hipótesis principal es un robo con resultado mortal. Vecinos informaron que Bassi solía recibir al albañil que realizaba trabajos de mantenimiento en sus propiedades, y esa misma tarde vieron a este hombre junto a otro en el barrio. Uno de ellos pidió agua caliente para el mate a una vecina, aunque nadie escuchó ruidos extraños ni gritos.
Gracias a la revisión de cámaras de seguridad y testimonios, la policía pudo identificar a los sospechosos y sus domicilios. Carlos Gastón Aguilar, de 48 años y con antecedentes por estafa, fue detenido en la vía pública por la División Homicidios. Claudio Ramón Inofre, de 52 años y conocido como “Toco”, fue interceptado cuando intentaba huir hacia Misiones en un colectivo. La Policía Federal lo detuvo y escoltó de regreso a Paraná.
Se realizaron allanamientos en el barrio El Perejil y en la vivienda de la novia de uno de los detenidos en Bajada Grande, donde se secuestraron elementos clave para la causa. A las 5 de la madrugada, la Justicia emitió las órdenes de detención formal para ambos implicados.
El caso conmociona a la ciudad y pone en foco la investigación policial que continúa con la intención de esclarecer si el homicidio ocurrió durante un robo o fue un asesinato premeditado para evitar consecuencias legales.
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