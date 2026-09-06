Detienen a un albañil y su cómplice por el homicidio de un reconocido arquitecto

En un operativo realizado entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, la policía detuvo a dos hombres de 48 y 52 años acusados del homicidio del arquitecto Rodolfo Augusto Bassi en Paraná. La investigación apunta a un móvil de robo, tras reunir evidencias que vinculan directamente a los sospechosos con el crimen ocurrido en un departamento del barrio Paraná XIV.

Bassi, de 61 años, era propietario de varios departamentos en Paraná que alquilaba y mantenía personalmente. El martes por la tarde, mientras se comunicaba con su novia vía WhatsApp, dejó de responder a los mensajes poco después de las 16 horas. Al no tener noticias, sus familiares acudieron a la comisaría 12° pasada la medianoche e intentaron ingresar a su domicilio, encontrándolo cerrado.

El crimen conmociona a la ciudad de Paraná. Foto: El Once.

Horas después, tras llamar a un cerrajero, lograron ingresar a la vivienda ubicada en la calle Dupuy, pero no encontraron ni al arquitecto ni su moto. Avisaron a la comisaría cuarta y, al regresar con la policía al departamento cercano a las calles Churruarín y Blas Parera, un agente pudo acceder por el balcón trasero y encontró a Bassi sin vida en el suelo, con evidentes signos de violencia y manchas de sangre.

El fiscal Juan Manuel Pereyra intervino de inmediato, convocando a la División Homicidios, Policía Científica y al Cuerpo Médico Forense para las pericias correspondientes. El médico forense detectó un golpe en la cabeza y se inició la autopsia para establecer con precisión la causa de muerte y posibles lesiones adicionales. En la escena fue hallada una maza que podría ser el arma homicida.

La causa tiene a dos sospechosos detenidos. Foto: El Once.

Las primeras pesquisas señalaron que la hipótesis principal es un robo con resultado mortal. Vecinos informaron que Bassi solía recibir al albañil que realizaba trabajos de mantenimiento en sus propiedades, y esa misma tarde vieron a este hombre junto a otro en el barrio. Uno de ellos pidió agua caliente para el mate a una vecina, aunque nadie escuchó ruidos extraños ni gritos.

Gracias a la revisión de cámaras de seguridad y testimonios, la policía pudo identificar a los sospechosos y sus domicilios. Carlos Gastón Aguilar, de 48 años y con antecedentes por estafa, fue detenido en la vía pública por la División Homicidios. Claudio Ramón Inofre, de 52 años y conocido como “Toco”, fue interceptado cuando intentaba huir hacia Misiones en un colectivo. La Policía Federal lo detuvo y escoltó de regreso a Paraná.

Los acusados. Foto: El Once.

Se realizaron allanamientos en el barrio El Perejil y en la vivienda de la novia de uno de los detenidos en Bajada Grande, donde se secuestraron elementos clave para la causa. A las 5 de la madrugada, la Justicia emitió las órdenes de detención formal para ambos implicados.

El caso conmociona a la ciudad y pone en foco la investigación policial que continúa con la intención de esclarecer si el homicidio ocurrió durante un robo o fue un asesinato premeditado para evitar consecuencias legales.