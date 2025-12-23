Estaba cortando el pasto en su casa y encontró huesos humanos: qué descubrió la policía científica

Ocurrió en el barrio San Carlos de la ciudad de La Plata.

Un macabro hallazgo se registró en los últimos días en el barrio platense de Los Hornos, cuando un hombre de 50 años estaba cortando el pasto en una vivienda y encontró enterrados huesos humanos.

Después de dar aviso inmediatamente a las autoridades, acudieron agentes de la policía científica para efectuar las pericias correspondientes. Los investigadores intentan esclarecer si se trata de restos humanos ya que también se encontraron elementos que suelen utilizar los estudiantes de Medicina.

El hallazgo fue en el patio de la vivienda alquilada del hombre, en la calle 150, entre 57 y 58. Entre los restos hallados había un cráneo completamente entero.

De quiénes son los huesos hallados

La principal hipótesis que se maneja sobre los huesos hallados en la vivienda de Los Hornos es que anteriormente allí residieron estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, lo que explicaría la presencia de un esqueleto, que suelen utilizar como material de estudio.

Según medios locales, el vecino que protagonizó el hallazgo contó que solo vive allí hace un año. De todas maneras, se abrió una investigación y la causa fue caratulada como “Hallazgo de restos óseos".