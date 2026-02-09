El conductor del Renault Fluence, un oficial de policía, falleció tras ser intervenido quirúrgicamente, mientras que su acompañante murió en el lugar.

Un violento choque frontal entre un Renault Fluence y una Toyota Hilux en la Ruta Provincial 65, a la altura del kilómetro 73, dejó como saldo dos personas fallecidas y un herido. El siniestro se produjo alrededor de las 16 horas en el tramo que une Arenales y Junín.

Las víctimas fatales fueron Sharon Solange Sosa, de 23 años y oriunda de Junín, quien viajaba como acompañante en el automóvil, y Alan Berzaghi, oficial de policía de 31 años domiciliado en Rojas y conductor del Renault Fluence. Berzaghi fue trasladado de urgencia al hospital, donde murió durante una intervención quirúrgica debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Según las primeras pericias, el Renault Fluence cruzó de carril por causas que aún se investigan e impactó de frente contra la Toyota Hilux, que circulaba en sentido contrario. El conductor de la camioneta, un hombre de 38 años residente en Chacabuco, sufrió lesiones leves y permanece bajo observación médica, fuera de peligro y a disposición de la Justicia.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos, personal del SAME y una ambulancia de Intermed. La Policía Científica realizó las pericias correspondientes para establecer la mecánica exacta del hecho.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y es investigada por la Justicia.

Este hecho representa la segunda tragedia vial en la región en menos de 48 horas, ya que en la madrugada del sábado un motociclista de 25 años perdió la vida en un accidente ocurrido sobre la avenida Circunvalación de Junín.