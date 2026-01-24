Una niña de 3 años perdió la vida tras ahogarse en una pileta de lona instalada en el patio de su vivienda en Rivadavia, Mendoza. El hecho se produjo en el barrio Lomas del Mirador, ubicado en el distrito El Mirador.

El padre de la menor la encontró sin signos vitales dentro de la pileta y la trasladó de inmediato al centro de salud del barrio Florida. Desde allí, fue derivada al Hospital Carlos Saporiti, donde el equipo médico realizó maniobras de reanimación por más de 20 minutos, sin éxito.

La Policía Científica llevó adelante pericias en el domicilio para esclarecer cómo ocurrió el accidente. La investigación está a cargo de la Oficina Fiscal de Rivadavia, dependiente de la Comisaría 13.

Este lamentable episodio se suma a otros recientes en el país: un niño de 7 años falleció ahogado en una pileta de su casa en el barrio Tío Rolo, Rosario; otro menor de 10 años murió en una piscina de un parque acuático en Esquina, Corrientes; y una niña de 9 años perdió la vida tras un accidente en el área de hidromasaje de un hotel en Oncativo, Córdoba.