Inauguraron deck en un café de especialidad, se los destrozaron y se fugaron: buscan cámaras y testigos

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San Lorenzo, entre Güemes y Olavarría.

El amor por Mar del Plata es contagioso y fue lo que motivó a dos hermanos oriundos de Miramar a abrirun café de especialidad ubicado sobre

Con el objetivo de expandir su trabajo y ganar mayor visibilidad, construyeron un deck que, tras meses de obra y trámites de habilitación, finalmente estaba listo para ser inaugurado. Sin embargo, un auto chocó contra la estructura y se dio a la fuga, dejándolos con más preguntas que respuestas y un nuevo desafío por enfrentar.

“Ayer llegué a las 7.30 y me encontré con el deck destrozado. Estuvimos haciendo averiguaciones por la cuadra y suponemos que el choque ocurrió entre las 2 de la mañana, que fue la hora en la que nos fuimos del local, y las 6 del sábado”, contó una de las empleadas en diálogo con 0223.

Con angustia, trataron de reunir todas las pruebas posibles para contar lo sucedido en redes sociales y encontrar testigos del hecho. “Sabemos que fue un auto blanco porque encontramos un pedazo del vehículo. Además, algunos usuarios comentaron que lo habían visto, aunque los horarios no coincidían”, reveló.

Entre esos testimonios apareció el de un recolector de residuos de la zona, quien aseguró haber visto durante la mañana, mientras trabajaba, “un Gol Trend o un Polo Track” blanco en el lugar, una descripción que coincide con las sospechas que ya manejaban.

Lo primero que hicieron al llegar fue consultar a los locales vecinos por cámaras de seguridad que permitieran identificar al vehículo. El problema es que muchas no funcionan o apuntan únicamente al interior de los comercios. “También averiguamos en el café de la esquina, que tiene una cámara apuntando hacia Güemes, aunque nos dijeron que hasta que llegue el encargado no podían facilitarnos las imágenes”, explicaron.

Además, en la esquina de San Lorenzo y Olavarría hay una cámara del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), aunque todavía no saben si está funcionando ni cómo acceder a las grabaciones. Aun así, no pierden la esperanza: “Necesitamos encontrar información. Es terrible la maldad de una persona que choca y no es capaz de decir ‘acá estoy’”.

Los dueños contrataron un seguro exclusivo para el deck, exigido por la Municipalidad, con una cláusula que establece que “la Comuna no se hace cargo de accidentes”. El problema es que, al tratarse de una estructura movible, no cuentan con una cobertura que les permita recuperar lo invertido.

El lugar abrió en diciembre de 2024 y, además de especializarse en café, ofrece panadería y laminados de producción propia. “Venimos de una familia gastronómica y siempre trabajamos en el rubro”, señaló una de las dueñas en conversación con este medio.

“Era el paso que queríamos dar y estábamos muy contentos, pero estas cosas te tiran abajo”, agregó. Actualmente, el local tiene tres empleados, en un contexto económico complejo y con menor movimiento de clientes.

El proyecto en Mar del Plata fue posible gracias a años de ahorro y ayuda familiar. “No tenemos un inversionista detrás”, aseguró. Por eso, una vez que logren procesar lo ocurrido, analizarán distintas alternativas —como la organización de eventos— para recaudar fondos y reconstruir el deck.

“Nos sirve mucho para la visibilidad del café porque, si bien estamos en la zona de Güemes, estamos sobre una calle transversal y no tenemos la misma exposición. Por eso hicimos la inversión inicial: no tanto por el espacio en sí, sino por la posibilidad de mostrar que estamos acá y cómo trabajamos”, concluyó.

Quienes hayan presenciado el hecho o puedan aportar información para identificar al vehículo involucrado pueden comunicarse al 2291455589.