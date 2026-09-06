Coworking en bibliotecas municipales: el proyecto avanzó tras sumar el respaldo del Ejecutivo

El proyecto para incorporar espacios de coworking y estudio en las bibliotecas municipales de Mar del Plata dio un nuevo paso en el Concejo Deliberante y quedó más cerca de llegar al recinto, luego de ser aprobado por unanimidad -aunque con abstenciones de los bloques opositores- en la Comisión de Industria, tras recibir un informe favorable de la Dirección General de Economía del Conocimiento que conduce Walter Gregoracci.

El respaldo del Ejecutivo representa una novedad central en el tratamiento del expediente, ya que la iniciativa había quedado bajo análisis de distintas áreas municipales luego de que en mayo la comisión solicitara informes para conocer la factibilidad de implementar este tipo de espacios en las bibliotecas.

La propuesta apunta principalmente a incorporar áreas de coworking dentro de bibliotecas municipales de Mar del Plata.

En el informe remitido al Concejo sobre el proyecto de Julián Bussetti, la dirección sostuvo que la propuesta resulta de “interés estratégico” y que se encuentra alineada con los objetivos establecidos por la Ordenanza 25.093, que creó el Plan Estratégico “Mar del Plata Ciudad del Conocimiento”.

Según el Ejecutivo, la iniciativa puede contribuir al fortalecimiento del ecosistema emprendedor local mediante la generación de espacios destinados al estudio, el trabajo colaborativo, la innovación y el desarrollo de actividades profesionales para estudiantes, trabajadores independientes, emprendedores y pequeñas unidades productivas.

El informe también destaca que el propio Plan Estratégico contempla dentro de su eje de Desarrollo Productivo el impulso de espacios de trabajo colaborativo o coworking como herramientas para fortalecer empresas y emprendimientos vinculados a la economía del conocimiento, además de favorecer la interacción entre actores del ecosistema productivo y tecnológico.

Walter Gregoracci, encargado de la Dirección General de Economía del Conocimiento.

La experiencia de Málaga

Entre los argumentos utilizados por el Ejecutivo para respaldar el proyecto aparece también una experiencia reciente en Málaga, España, donde funcionarios municipales mantuvieron reuniones con autoridades y organismos vinculados al ecosistema de innovación de esa ciudad.

De acuerdo con el informe, durante ese viaje se conocieron distintas herramientas de articulación público-privada destinadas a fortalecer el ecosistema emprendedor, generar talento y acompañar a trabajadores independientes, startups y empresas tecnológicas. También se analizaron experiencias impulsadas por el Ayuntamiento de Málaga para promover y conectar espacios colaborativos, coworkings y comunidades vinculadas a la innovación y las industrias del conocimiento.

Para el Municipio, esas experiencias refuerzan la necesidad de generar en Mar del Plata entornos adecuados para el trabajo colaborativo, la formación y la vinculación profesional, especialmente frente al crecimiento de las actividades relacionadas con la economía del conocimiento.

El proyecto fue presentado este por el presidente del bloque Pro, Julián Bussetti.

Qué plantea el Ejecutivo para la implementación

Aunque el informe es favorable, el Municipio planteó algunos recaudos para una eventual puesta en marcha del programa. En particular, señaló que deberán contemplarse la factibilidad técnica, operativa y presupuestaria, además de establecer criterios de funcionamiento, administración y articulación con otros programas municipales que ya se encuentren vigentes.

A su vez, la dirección manifestó su disposición a participar en eventuales instancias de articulación, coordinación o asesoramiento vinculadas con la implementación del programa y del Consejo Administrador previsto en el proyecto.

La Dirección General de Economía del Conocimiento podría aportar, de acuerdo con el documento, criterios técnicos y estratégicos relacionados con el desarrollo local y la promoción de entornos colaborativos e innovadores.