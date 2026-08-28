Escapaban en un auto robado y chocaron con un patrullero

Dos de los ocupantes descendieron del rodado e intentaron escapara a pie, y un tercero fue reducido.

Tres sujetos acusados de intentar ingresar a la casa de una mujer de 84 años y que al notar la presencia policial escaparon a bordo de un auto fueron aprehendidos luego de chocar contra un patrullero en la zona de Luro y Champagnat.

Fue personal del Comando de Patrullas Norte el que tras un aviso al 911 que denunció la presencia de desconocidos frente a una vivienda arribó a la zona de Primero de Mayo al 2800.

Al arribar observaron un automóvil Ford Ka de color blanco con ocupantes en su interior que se dió a la fuga, por lo que comenzó un operativo cerrojo que finalizó en inmediaciones de las avenidas Champagnat y Luro, donde el aiutomovil colisiono contra un patrullero.

Tras el impacto, dos de los ocupantes descendieron del rodado e intentaron escapara a pie, siendo interceptados y aprehendidos a pocos metros. Un tercer ocupante permaneció dentro del vehículo y también fue reducido por los efectivos.

Como consecuencia de la colisión, una sargento del Comando de patrullas Norte sufrió lesiones en una de sus manos, por lo que fue trasladada a un centro de asistencia para su atención médica.

Durante el procedimiento se estableció que el automóvil utilizado por los sujetos presentaba una chapa patente que no correspondía al vehículo: al identificarlo correctamente descubrieron que registraba un pedido de secuestro activo por un hecho de hurto ocurrido el 4 de julio pasado.

"La patente que poseía colocada el vehículo había sido denunciada como sustraída el día 27 de agosto en jurisdicción de la comisaria séptima", informaron autoridades policiales.

En el interior del vehículo y entre las pertenencias de los aprehendidos se procedió al secuestro de herramientas de mano, una mochila, un criquet, pinzas, destornilladores, cutter, cuchillos, guantes, gorras, un teléfono celular y otros elementos, quedando todos a disposición de la investigación.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro, quien dispuso la formación de actuaciones por los delitos de encubrimiento, resistencia a la autoridad y daño y el traslado a de los aprehendidos -dos de los cuales presentan procesos penales previos- para prestar declaración.