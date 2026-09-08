Profundo dolor en la Unmdp y Abuelas de Plaza de Mayo por la muerte de un reconocido docente y psicólogo

Además, participó de investigaciones que fueron claves para cuestionar el modelo manicomial.

La comunidad académica y de derechos humanos despidió este martes con profundo dolor a Adelqui Del Do, psicólogo, docente y referente de la salud mental argentina.

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) expresó su pesar por la muerte de Del Do y destacó su paso por las aulas, jornadas y congresos de la institución, además del trabajo que desarrolló durante años en el campo de la salud mental.

Uno de los principales cargos que ocupó fue el de director del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos "Dr. Fernando Ulloa", dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Abuelas recordó que durante su paso por el Centro Ulloa acompañó a "centenares de familiares y víctimas directas" de la última dictadura.

La propia organización Abuelas de Plaza de Mayo recordó que durante su paso por el organismo asistió a "centenares de familiares y víctimas directas" del terrorismo de Estado.

Además, Del Do colaboró con Abuelas de Plaza de Mayo en distintos momentos de su trayectoria. En el último tiempo, desde el colectivo Enclaves, había comenzado a trabajar junto al área de Presentación Espontánea de la organización para desarrollar estrategias de acompañamiento frente a consultas vinculadas a la búsqueda de identidad.

Una vida ligada a la salud mental

Del Do era psicólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Psicología Clínica. Fue docente de Psicología, Ética y Derechos Humanos en esa casa de altos estudios y coordinador académico de la Diplomatura en Salud Mental y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz).

Del Do atravesó las aulas, jornadas y congresos de la Faucltad de Medicina de la Unmdp, según destacaron en el comunicado.

También integró la Comisión Directiva de Feduba, el Tribunal de Ética de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y fue miembro fundador de Enclaves.

En abril de este año, pocos meses antes de su muerte, el especialista publicó "Salud mental y derechos humanos. Política, clínica y comunidad", un libro de 212 páginas que reunió trabajos escritos entre 2021 y 2025.

El recuerdo de la Facultad de Medicina

Desde la Facultad de Medicina de la Unmdp remarcaron que el docente "orientó la lucha por una salud mental basada en los derechos" y destacaron su tarea de documentar, escribir, enseñar y formar profesionales.

"No hay salud mental sin derechos humanos" fue, según expresaron desde la institución, mucho más que una consigna para Del Do: fue una práctica que sostuvo a lo largo de su trayectoria.

"Nos quedan sus libros, sus clases, sus artículos. Nos queda, sobre todo, su ejemplo y su lucha", señalaron en el sentido mensaje publicado en redes sociales.

La institución también abrazó a sus familiares, amigos y compañeros de militancia y cerró el texto con una frase que resume el tono de las despedidas que recibió durante esta jornada: "Hasta la victoria siempre, compañero Adelqui".