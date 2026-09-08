A las risas con su padre: el emocionante entrenamiento de Thiago, uno de los sobrevivientes de la tragedia en el skatepark
Vera, de 19 años, fue una de las víctimas que más lesiones sufrió en el accidente registrado el pasado 22 de junio en la costa de Mar del Plata.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Thiago Vera, el joven de 19 años que fue embestido por un colectivo de la línea 532 en el skatepark de Mar del Plata, volvió a caminar y recibió el alta médica del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) a fines de agosto, y ahora comenzó una nueva etapa de su recuperación junto a su familia.
El joven permaneció 67 días internado luego del trágico episodio ocurrido el pasado 22 de junio alrededor de las 19, cuando empujó a su novia para que no sufriera lesiones y fue atropellado por la unidad en la costa.
A pesar de que Vera todavía debe afrontar dos intervenciones quirúrgicas, una en la cabeza y la pierna, ya se encuentra de regreso con sus seres queridos e inició rehabilitación y entrenamientos.
"Primero el estudio, y después el trabajo. Tendré que trabajar de noche y estudiar de tarde, cosas de la vida", le había explicado a 0223 con carisma y naturalidad acerca de su futuro.
En un emocionante video publicado en redes sociales, se observa a Thiago recostado en una cama y haciendo ejercicios con una mancuerna, mientras su padre Diego le lleva la cuenta y lo anima a continuar.
Sin embargo, los comentarios de su papá, quien le pidió que estirará más los brazos y bromeó sobre su "olor a pata", provocaron que el joven se tentara de la risa.
A una semana de su vuelta a casa, el sobreviviente de la tragedia del skatepark está enfocado en su rápida recuperación para continuar con la vida que tiene por delante, donde priorizará el estudio y también trabajará.
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