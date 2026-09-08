Una joven apuñaló a otra por la espalda en el barrio San José

La joven herida ya se encuentra fuera de peligro. Foto: Ilustrativa Google Maps

Una joven de 23 años fue apuñalada el martes al mediodía en el barrio San José por una mujer que fue aprehendida minutos después gracias al aviso que testigos del hecho le dieron a personal policial que recorría la zona.

Fuentes sanitarias confirmaron que la herida ingresó a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde recibió las primeras curaciones y se encuentra fuera de peligro. “Vino trasladada en un patrullero por razones de urgencia”, agregaron.

La joven herida fue trasladada de urgencia en un patrullero al Higa.

Personal del Comando de Patrullas y de la comisaría segunda trabajaron en la zona de Rodríguez Peña casi España donde ocurrió la agresión y aprehendieron a una mujer de 26 años que fue señalada como la autora del ataque.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, desde la fiscalía en turno ordenaron la notificación de una causa penal y el alojamiento de la imputada en la Unidad Penal N°50 de Batán.