“La situación no da para más”: convocan a una movilización por la preservación de las sierras de Tandil

Los reclamos contra Lunghi no son nuevos: imagen de una manifestación en Tandil de 2022.

Con el argumento de que “la situación no da para más”, integrantes de la asamblea ciudadana de Tandil creada para preservar las sierras del distrito convocan a una movilización frente al municipio para reclamar por el avance de diversas construcciones y loteos sobre el cordón serrano. La manifestación se realizará el 2 de octubre a las 18 horas y tiene lugar en el marco de un año que arrancó con numerosas denuncias por desarrollos urbanos promocionados en sitios con prohibición de urbanizar.

Desde la organización sostienen que la construcción sobre las sierras provoca fragmentación, pérdida de hábitat y biodiversidad, contaminación de cuencas hídricas y un aumento del riesgo de inundaciones aguas abajo. También advierten sobre la pérdida de patrimonio natural y cultural y las consecuencias que estas transformaciones generan para el conjunto de la comunidad.

La jornada del 2 de octubre se eligió específicamente ya que ha sido declarada como el Día de la Preservación de las Sierras de Tandil, una acción ciudadana que tiene varios años de existencia y múltiples reclamos en su historial.

Tandil afronta una pérdida de su más valioso patrimonio natural y cultural.

Un plan de 2005 con el objetivo preservar el cordón serrano

La asamblea recordó que el plan de desarrollo territorial aprobado en 2005 estableció como objetivo preservar el cordón serrano y evitar su urbanización. La normativa determinó una zona protegida natural sierras de Tandil y fijó restricciones para las subdivisiones y construcciones de acuerdo con distintas cotas.

Según explicaron, el plan de manejo previsto para esa zona nunca llegó a completarse, por lo que continúa vigente la normativa basada en las cotas. Entre otras disposiciones, prohíbe los barrios privados, las urbanizaciones especiales y las actividades extractivas en la zona protegida.

La organización cuestionó además la existencia de loteos de dimensiones inferiores a las permitidas y señaló que algunos corresponden a antiguos loteos de las décadas de 1940, 1950 y 1960, mientras que otros serían desarrollos más recientes. En este último caso, advirtió sobre familias que podrían invertir sus ahorros en terrenos cuya subdivisión finalmente no resulte aprobable.

También planteó interrogantes sobre trámites mediante los cuales se habrían autorizado subdivisiones que no se ajustan al plan de desarrollo territorial sin que, según la asamblea, queden explicitadas las excepciones y sus fundamentos.

Las urbanizaciones en las sierras de Tandil avanzan sin mayor oposición.

Cuestionamientos al gobierno de Lunghi

En ese contexto, la organización cuestionó la respuesta de las autoridades -algo reiterativo en los últimos años- y rechazó la posibilidad de modificar la normativa para “homogeneizar” las situaciones existentes. Consideró que una eventual flexibilización podría terminar regularizando situaciones que, según su postura, fueron permitidas de manera indebida y favorecer una mayor expansión urbana sobre las sierras.

La asamblea también criticó que se coloque sobre los compradores la responsabilidad de verificar la situación de los terrenos. Si bien consideró importante asesorarse antes de adquirir un lote, sostuvo que también corresponde controlar a quienes ofrecen terrenos y a las autoridades responsables de fiscalizar las subdivisiones.

Finalmente, la organización vinculó el avance urbano con consecuencias ambientales, económicas y sociales para Tandil y planteó una serie de interrogantes sobre el futuro de la ciudad: “¿Qué naturaleza?, ¿Qué identidad?, ¿Qué agua?, ¿Qué ciudad?, ¿Qué valores cívicos?”.