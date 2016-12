Por una importante deuda, odontólogos amenazan con cortar el servicio a afiliados al Pami

Unos 400 odontólogos de Mar del Plata reclaman al Pami no solo el pago de sus honorarios sino el de cientos de prótesis que los profesionales desde julio deben pagar “de sus bolsillos”. En tal sentido, amenazan con cortar el servicio a todos los jubilados y pensionados de la ciudad ante la falta de respuestas de la obra social.

“En diciembre del 2015 el nuevo gobierno nos bajó la cápita que nosotros recibimos como sueldo a razón de $3.000 pesos por odontólogo, con la excusa de reestructurar el padrón. Pero los inconvenientes no pararon allí: desde hace dos meses que el Pami nos debe el costo per cápita, que es a razón de $10 por afiliado. Y desde hace cinco meses las prótesis, que pagan a $450 cada una y que en realidad tienen un valor entre $3.000 y $5.000, si fuera particular. Sucede que estos costos los estamos poniendo de nuestros bolsillos. Así, cada profesional está pagando unos $20.000 por cada paciente. No nos pagan y encima estamos perdiendo plata. Es una locura”, afirmó el odontólogo Fabián Posca, en diálogo con 0223.

Por la “falta de respuestas” por parte de las autoridades del Pami local, es que decidieron que si a mediados de la próxima semana no está el dinero, cortaran el servicio odontológico a todos lo afiliados del Pami de la ciudad.

“El Colegio de Odontólogos de Mar del Plata no tiene una función gremial y es por eso que estamos autoconvocados. La situación es similar a otras ciudades del país, como en Ayacucho, Rosario, donde hay inconvenientes con los pagos. Pedimos que alguien del Municipio nos sirva de puente o que desde el Pami se comuniquen con nosotros. La verdad es que lo que menos queremos es cortar el servicio de salud, pero la situación es insostenible”, concluyó el profesional.