Finalmente inauguró el Parque de diversiones “Felimana Luna Park”

Su instalación no pasó desapercibida y detonó ciertas incongruencias en el ámbito municipal. Con la polémica nacida a finales de diciembre pasado, en torno a la correspondiente habilitación o no del parque de diversiones por parte de la comuna, la empresa Felimana Luna Park no detuvo sus trabajos y, finalmente, abrirá el espacio de entretenimiento ubicado sobre avenida Juan B. Justo al 2.800.

Tras mucho misterio sobre la fecha de apertura, posteos de cuenta regresiva en Facebook y una incipiente promoción de sus ofertas, Felimana finalmente abrió sus puertas este miércoles a la tarde.

“Es tanto para los más chicos, adolescentes como para los más grandes, con un ambiente muy familiar y tranquilo para marplatenses y turistas. Vamos a disfrutar nuevamente de un parque de diversiones que hace tanto tiempo no disfrutamos en la ciudad”, señaló Federico Amado, propietario del parque, en diálogo con Radio Brisas.

Felimana Luna Park ha impuesto en muchos lugares del mundo sus productos de juego, entre los que se destacan sus carruseles artesanales, que han llegado a convertirse en un éxito global tanto en la comunidad europea, como en Estados Unidos, en extremo Oriente y en los países árabes.

“La calesita de tres pisos es única en el mundo y tuvimos la suerte de ganar un premio con ella en Estados Unidos. El primer boleto lo vamos a vender en Mar del Plata y habrá una exclusiva inauguración para los marplatense y turistas”, resaltó Amado.

En relación al costo para acceder al parque, el empresario informó que “tendrá una entrada simbólica de 50 pesos pero se va a cambiar en la caja por las fichas. Así que va a ser gratis. No es la intención cobrar la entrada”, subrayó.

La imponente calesita llamada carrusel Titán Deluxe estará acompañada de unos 20 juegos, entre los que se destacan una clásica pista de autitos chocadores, juego mecánicos varios y hasta un patio de comidas y abrirá todos los días de 18 a 2 de la mañana.

Con el aviso de llegar a la costa atlántica “para quedarse” Felimana pudo más que la municipalidad y abrió sus instalaciones para cambiarle la vida por completo a una manzana que históricamente estuvo deshabitada.