Terminó enero y las decenas de sociedades de fomento de General Pueyrredon no encuentran respuestas ante la crisis. Los dirigentes de la federación que las agrupa organizaron una nueva presentación en el Concejo Deliberante para exponer, una vez más, la caótica situación que se vive en muchos barrios de Mar del Plata.

En ese contexto, el concejal de la UCR, Eduardo Abud, calificó como “justo” el reclamo de los fomentistas. “El reclamo está bien, mientras cumplan con sus tareas. Lo están haciendo pero el Ejecutivo no les responde”, dijo.

En declaraciones a Radio Residencias, el extitular del Enosur afirmó que “en la política todo es posible mientras haya consenso y diálogo. Esto no se está dando”. “No veo con mucho agrado que no se atiendan los reclamos. Muchísimas veces son los vecinalistas que salvan la papa en situaciones complicadas en los barrios”, añadió.

A su vez, Abud recalcó que “se tienen que tomar decisiones políticas” para solucionar este conflicto entre el municipio y los fomentistas. “Los vecinalistas están pidiendo un programa de trabajo para mejorar los barrios. Hay que priorizar la educación y la cultura. No lo veo reflejado en el presupuesto municipal 2017”, detalló.

Para finalizar, el exfuncionario manifestó que “estoy decepcionado con el intendente Arroyo”. “Yo tenía un proyecto y no se pudo llevar a cabo, se me mintió. Por ahora, sigo en Cambiemos, siempre seré radical", concluyó Abud, quien con estas palabras dejó la puerta abierta a la posibilidad de que con el edil José Cano constituyan otro bloque político en el cuerpo legislativo ante las diferencias que mantienen con el gobierno de Carlos Arroyo.