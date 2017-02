Mónica Farro habló de Guillermo Arroyo y hasta de su posible rol como asesora del HCD

Por estas horas, el nombre de Mónica Farro suena en los medios del espectáculo, pero también en los pasillos políticos por su presunto romance con Guillermo Arroyo, el jefe del bloque de Agrupación Atlántica e hijo del intendente Carlos Arroyo. Si bien en las últimas horas ella había deslizado que seguía en pareja con Juan Suris, este viernes volvió a hablar del concejal de Mar del Plata y dijo que “es tan sensual, me parece tan atractivo”.

“¿Estás de novia con él?”, le preguntó el periodista Daniel Ambrosino en el programa La Tapa de Radio Brisas. “No sabe, no contesta”, respondió ella, con una sonrisa pícara.

En ese contexto, Ambrosino leyó al aire un tuit del periodista de 0223 Carlos Walker en el que deslizaba la posibilidad de que la vedette fuera incluida en la nómina de asesores del Concejo Deliberante.

“Alguien me mencionó la posibilidad de que sea asesora en violencia de género”, confió la vedette de Cocodrilo, la revista.

No estaría entendiendo q es lo q hablas de todas formas mi apellido también es Dávila https://t.co/D8Py869K5T — moni farro (@farromoni) February 10, 2017

SI bien no se atrevió a confirmar en ningún momento su romance con el jefe de la bancada oficialista dejó la puerta abierta. ¿Blanquearán el amor?