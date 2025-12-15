Una pastora quiso evitar que le robaran y cayó de la moto: sufrió un derrame cerebral y fractura de ambas piernas y brazos

Por la gravedad de las heridas, la mujer fue derivada al Sanatorio Modelo de Caseros, en el que permanece internada.

Dos delincuentes le quisieron robar la cartera a una pastora evangélica cuando viajaba en moto: la mujer perdió el equilibrio, cayó del vehículo y está grave.

El violento episodio ocurrió días atrás en el cruce de la Ruta 5 y Colectora Sur, en la localidad bonaerense de Luján, pero se conoció en las últimas horas.

Según precisaron los medios locales, el hecho sucedió cuando la víctima, identificada como Lorena Pizzi, de 58 años, volvía a su casa en su moto Smash luego de hacer las compras.

Fue entonces cuando una pareja de delincuentes la interceptó para robarle y en ese contexto, la mujer intentó defenderse y les tiró una patada, pero desafortunadamente perdió el equilibrio, cayó al piso y se descompensó.

En redes sociales realizaron una cadena de oración para pedir por su mejora.

Rápidamente, la trasladaron al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, donde le diagnosticaron un derrame cerebral y fracturas en ambas piernas y brazos, además de politraumatismos en otras partes del cuerpo. Por la gravedad de las heridas, decidieron derivarla al Sanatorio Modelo de Caseros, en el que permanece internada.

La causa por el ataque a la pastora quedó en manos de la UFI N°9 descentralizada de Luján, del departamento judicial de Mercedes, a cargo de la fiscal Mariana Suárez. El caso fue caratulado como robo agravado, lesiones graves y encubrimiento.

Mientras avanzaba la investigación, la Policía Bonaerense realizó un operativo cerrojo y así pudo dar con los dos sospechosos del robo, identificados como G.J.A, de 31 años, y N.K.E., de 19, quienes circulaban en una moto sin patente y con pedido de secuestro activo por robo agravado. Tras la identificación, quedaron detenidos.

A causa del delicado estado de salud de la pastora, familiares y amigos realizan una cadena de oración para pedir por su mejora: “Usted es fuerte Lorena Pizzi. Acá todos orando por usted”, escribió una mujer y sumó: “Dios es fiel. Reina acá. Todos esperamos su pronta recuperación. Se la quiere mucho”.