CIC El Martillo: “Sacamos los libros en bolsas porque estaban contaminados y no llovía”

En medio de una fuerte polémica por las acusaciones que afirman que la directora coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Social, Viviana Araujo, decidió tirar libros de una biblioteca a la intemperie, mientras llovía, la propia funcionaria salió a defenderse de las acusaciones y dijo que la situación no ocurrió tal cual como la describieron.

En diálogo con Radio Brisas, Araujo dijo que el lunes decidió reordenar el espacio de la biblioteca que funciona en el CIC El Martillo y cuando comenzaron a revisar encontraron “roedores muertos y heces sobre los libros” que, señaló, pueden ser producto de la última desinfección que se hizo en el lugar.

“Me dio un poco de asco y entonces decidí meter esos libros en bolsas negras. Mi error es que los dejo en el patio del CIC. Actué por impulso. Pensé que todos esos libros estaban contaminados. Di prioridad ante el temor de que los chicos pudieran tocarlos. No me iba a imaginar jamás lo que pasó. Estaban todos los libros en bolsas y el lunes no llovía cuando yo me fui del CIC”, señaló Araujo.

En ese contexto, la funcionaria contó que se pondrá en contacto con la gente del área de desinfección para saber si se pueden rescatar esos libros. “En otros lugares que ha pasado, en jardines de infantes, cuando encontraron heces de lauchitas se mandó a tirar toda la vajilla, porque dicen que la orina y el excremento del roedor pueden contaminar”, admitió aunque no dio detalles de en qué jardines de infantes ocurrieron esos hechos.

La funcionaria desmintió, además, que haya pensado en vaciar ese lugar para usarlo como una oficina personal. “Podía ser un espacio donde podía atenderse ahí al vecino porque los chicos hasta marzo no vienen. Creí de todo corazón que íbamos a hacer algo mejor”, indicó.

Araujo remarcó también que “puede suponer quién filtró las fotos”, aunque aclaró que no puede asegurarlo. “Esto no fue de buena voluntad, mi intención fue otra”, dijo y aclaró que la situación fue “subsanada por parte de personal”.