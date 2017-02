Porque las tetas no son genitales y mostrarlas no es delito, Mar del Plata se suma al #Tetazo nacional

Ante el acoso policial que sufrió durante el fin de semana pasado un grupo de mujeres en una playa de Necochea por tomar sol sin corpiño, mujeres autoconvocadas e integrantes de colectivos feministas de Mar del Plata organizaron un #Tetazo para el próximo martes 7 de febrero; medida que se replicará en simultáneo en distintos puntos del país.

Las tetas no son genitales, entonces, ¿porqué no puede decidir cada persona si las quiere cubrir o no? Ese fue el planteo inicial, el disparador que terminó con la organización del #Tetazo, que en la ciudad será en la playa del Unzué (Río Negro y la costa), a partir de las 17.

“El hostigamiento policial configurado por el despliegue de una veintena de efectivos policiales, seis patrulleros, la negativa de identificación por parte de varios agentes y las amenazas de detención, constituyen un grave episodio de violencia institucional, y reafirman la violencia hacia las mujeres. Ningún hombre con el torso desnudo fue increpado de manera similar”, advirtieron a través de un comunicado.

“Somos varias las mujeres que nos sentimos interpeladas al ver que la policía, escudada en una contravención de la época de la dictadura, montaba un gran operativo para exigirle a tres chicas que se pusieran el corpiño. Por eso nos parece importante problematizar, analizar porqué la moral social cataloga a los pechos femeninos como algo obsceno”, explicó a 0223 Pía Crivicich, una de las organizadoras del evento en Mar del Plata.

Bajo ese disparador, dijo, la idea es invitar a que “todos se acerquen a disfrutar de un día de playa y, si quieren descubrirse o no, será una elección personal, no una obligación”.

“El año pasado se convocó a una ‘teteada’ porque la policía le había pedido a una madre que amantaba a su bebé que se cubriera y ahora montan un operativo policial en una playa por tres chicas que hacen topless. Evidentemente hay mucho trabajo por delante; todavía hay gente que cree que amamantar en una plaza, por ejemplo, es exhibicionismo”, reflexionó.

Por otra parte, respecto del fallo del juez de Necochea, Mario Juliano, que determinó que estar con los pechos descubiertos no es delito e instó a la legislatura bonaerense a revisar el código contravencional, que data de 1973; Crivicich reconoció estar “sorprendida”. “Lamentablemente la justicia suele tener un tratamiento muy patriarcal de los temas, así que ver este tipo de resoluciones no deja esperanzas de que esto pueda llegar a cambiarse en algún momento”, opinó.