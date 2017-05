Bali Bucca dijo que “el PJ no hizo autocrítica” y anticipó que Randazzo irá a las Paso

Eduardo “Bali” Bucca, intendente de Bolívar, es uno de los que hace más tiempo que viene trabajando en el Grupo Esmeralda para impulsar la candidatura de Florencio Randazzo. Ese trabajo tendrá, según parece, un avance concreto: el exministro de Interior y Transporte será precandidato por la provincia de Buenos Aires.

“En los próximos días va a manifestar concretamente su participación como candidato”, anticipó el jefe comunal, que rechazó la postura del presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza quien planteó la necesidad de ir en una lista de unidad. “Hoy hay un momento que la sociedad no pretende que un grupo de dirigentes encerrados en un cuarto decida una lista. Yo creo y comparto con Florencio en la idea de conformar una Primaria.

“Queremos iniciar una nueva etapa, con expectativas de futuro. Hay dirigentes que deberían dar un paso al costado y permitir una renovación para que emerja un proyecto competitivo y tenga potencial de cara al 2019”, reclamó Bucca.

En una entrevista con 0223, el intendente de Bolívar también habló de Marcelo Tinelli y anticipó que no descarta vincularse a la política.

-¿Cómo viene el espacio?

-Nosotros seguimos con la misma motivación y expectativa. En este año y medio hemos podido cumplir algo muy importante, hemos ido dándole volumen a un espacio que pretende una renovación y una reconstrucción del peronismo a partir de la derrota.

Y creo que se viene una instancia que es muy interesante que nos va a permitir coronar esa autocrítica que hemos hecho, que es fundamental para poder acercarnos como espacio político a la mayoría de los bonaerenses: las Paso. Es una herramienta democrática que nos permite darles la posibilidad a los vecinos de la provincia de Buenos Aires que seleccionen los mejores candidatos que pueden ir a octubre a competir en un espacio amplio, plural, democrático y potente.

-¿Cree que está vez Randazzo podrá competir?

-Yo lo veo muy cerca. Es una decisión que tomará él, pero estuve muy en contacto en este año y medio y lo veo muy preocupado por la situación que vive la provincia de Buenos Aires y por eso tiene expectativa de poder encarar este proceso, en el marco de la construcción de un espacio que entienda cuál es la situación que vive la provincia de Buenos Aires. Y pueda representar esa sensación de dolor y sufrimiento que tienen los segmentos de nuestra sociedad. Creo que en los próximos días va a manifestar concretamente su participación como candidato. Ya lo viene haciendo de alguna manera con las reuniones que realiza día a día, con dirigentes, empresarios, intendentes, legisladores. Hace todo eso porque tienen la vocación y voluntad de serlo.

-¿Varía en algo si Cristian Kirchner es candidata o si no compite?

-Cristina no ha dicho nada, no se ha manifestado. Creo que puede haber una primaria, lo veo a Daniel Scioli caminando. También vi la posición de Fernando Espinoza como presidente del partido Justicialista (planteó una lista de unidad), pero entiendo que hoy hay un momento que la sociedad no pretende que un grupo de dirigentes encerrados en un cuarto decida una lista. Yo creo y comparto con Florencio en la idea de conformar una Primaria. Allí cada cual podrá expresar sus ideas, su visión de futuro fundamentalmente, y que los vecinos seleccionen a los mejores.

El peronismo y el PJ bonaerense en particular no ha hecho la autocrítica que tuvo que hacer después de este año y medio después de la derrota electoral. Es este un momento fundamental e importante para que esto se termine de dar.

-¿Cómo te imaginás la campaña para la Paso, con mucha confrontación interna o con la mirada puesta en octubre y asumiendo que el adversario es Cambiemos?

-El adversario está claro que es Cambiemos, pero hay una instancia que es previa y tenemos que definir quiénes van a representar los intereses no solo del peronismo, sino de distintos sectores de la sociedad que se han visto perjudicados por las decisiones que tomó el gobierno. Y repito: la primaria nos permite construir una unidad plural, potente y que pueda llegar a la victoria en octubre.

Hoy como intendentes hemos hecho un recorrido por distintos municipios de la provincia de Buenos Aires que tienen distintos segmentos de economía. Haciendo foco en la industria nacional, porque nos preocupa mucho el desempleo, la caída del consumo, la caída de la producción, la apertura de las importaciones. Trataremos de expresar lo más certeramente posible la necesidad que tienen los bonaerenses. Y tenemos que construir confianza. Lo vamos a lograr si podemos interpretar ese sentimiento que tiene hoy el bonaerense. Y estamos convencidos de que lo vamos a hacer.

-¿Qué les reclama la sociedad?

-Una de las demandas que tiene la sociedad es la democratización de la política. No quiere más esos dirigentes que se encierran y digitan una lista, o que terminan construyendo un espacio político mirándose el ombligo. Buscamos la apertura, la amplitud y fundamentalmente que tenga el poder de decisión la sociedad.

-En 2015, Randazzo intentó competir con las banderas del kirchnerismo más puro. ¿Hoy a qué sector representa?

-Randazzo intenta expresar el sentimiento de la totalidad del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Trata de trascender las fronteras del peronismo. Está claro que el presidente Macri ha tomado decisiones para un sector muy pequeño de la sociedad argentina. Nosotros tenemos la inmensa responsabilidad de recorrer toda esa cancha que deja libre el presidente de la Nación con las decisiones que tomó. Con lo cual la mirada es de amplitud, de incluir, y no construir un movimiento sectario. Tenemos puentes y diálogo con distintos dirigentes de distintos espacios: Movimiento Evita, gremios, intendentes, legisladores, dirigentes de todo el abanico del peronismo. Queremos iniciar una nueva etapa, con expectativas de futuro. En ese sentido, entendemos que hay dirigentes que deberían dar un paso al costado y permitir una renovación para que emerja un proyecto competitivo y tenga potencial de cara al 2019.

-¿Coinciden con esa idea de que hay mucha gente desilusionada, pero que no quiere volver al pasado?

-Lo comparto y ahí tenemos un gran desafío. Hay un gran porcentaje de la población que eligió a último momento la opción de Cambiemos y hoy se encuentra con dolor, sufrimiento, desencanto y claramente está buscando una opción que sea distinta. Nosotros pretendemos también representar el sentimiento de ese segmento.

“Tinelli no descarta participar en política”

-¿Cómo está Marcelo Tinelli?

-Está muy bien, pude estar mucho tiempo con él hace unos días. Tuvimos un momento de mucha alegría cuando pudimos lograr la séptima copa del voley argentino, ganamos en Bolívar y San Juan, que nos estaba complicando la vida en los últimos años. Pudo cerrar una buena semana y lo vi muy bien. Lo veo con mucha expectativa y gran ansiedad de que llegue la apertura de su programa. Está enfocado en lo artístico, en el voley y en el básquet en el mundo deportivo. Y con la inmensa posibilidad de que en algún momento pueda participar en política. No pasan diez minutos de charla sin que consulte por alguna institución social, por el hospital, por el centro de rehabilitación que estamos por inaugurar. Siempre está preocupado por los segmentos sociales más vulnerables, con ideas. Tiene una clara vocación social que en algún momento la podrá canalizar a través de la política.

-¿Manifestó su intención de ser candidato?

-Él no lo descarta, para nada. En algún momento participará en política.

-¿Quedó desilusionado con los movimientos en la AFA?

-Él agradece el tratamiento que recibió, pero no pudo cumplir los objetivos que pretendía, que era ser presidente de la AFA para poder transformar el fútbol argentino, que tanto lo necesita. Quedó con un sabor amargo respecto a eso, pero ya está pensando de cara al futuro.