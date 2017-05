Hallan a un adolescente muerto en las calles del barrio Pueyrredon

A la noticia conocida de la muerte de un joven de 15 años luego de estar internado en grave estado en el Hospital Interzonal de Agudos desde este domingo en la noche, el Secretario de Seguridad del municipio, Fernando Telpuk, confirmó en diálogo con 0223 el fallecimiento de otro adolescente en la zona de barrio General Pueyrredon.

El referente de la policía local detalló que “se halló el cuerpo en las últimas horas en la intersección de las calles Udine y Sicilia”, jurisdicción aledaña con el barrio El Martillo y consultado por la relación que ambos fallecimientos podrían tener, afirmó: “Hay una investigación en curso, no me quiero aventurar, no podemos confirmarlo ni descartalo”, expresó.

Desde la guardia del Higa le confirmaron a este medio que el segundo adolescente fallecido tenía 18 años.