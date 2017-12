foto

video

Luego de un fin de semana largo tortuoso, con basura en las calles y más de 116 mil turistas de visita por la ciudad, Mar del Plata arrancó una nueva semana sin solución en el conflicto por la recolección de residuos.

Las voces de indignación no tardaron en hacerse escuchar. Para este domingo, las críticas ya eran miles, mientras la empresa 9 de julio intentaba apaciguar los efectos negativos de los problemas en el Centro de Disposición Final de Residuos con una recolección de basura parcial en algunas zonas del microcentro.

En diálogo con 0223, Raúl, encargado de un edificio de avenida Colón al 2.100, a metros de la plaza homónima, expresó su malestar por lo vivido en las últimas 72 horas y contó que los visitantes a la ciudad se fueron con una de las peores sensaciones posibles.

“Es una vergüenza total, acá donde estoy hay 200 departamentos y un 80% estaban ocupados y los turistas me decían: qué vergüenza Mar del Plata. Tres días de basural, más de 60 bolsas con un olor tremendo. Y acá no tengo donde ubicarlas. Es una lástima, para el turismo que viene. La gente dice que sucia está Mar del Plata y siempre que visita la ciudad hay conflicto”, describió.

“Tendrá que tomar otra medida el intendente, uno trata de tener la ciudad limpia para el turismo. Ponemos voluntad, pero siempre con conflictos, polémicas. Y además no levantan todas las bolsas: este domingo no se llevaron las verdes del jueves. Me da pena. Me decís un día, bueno, ¡fueron tres!. Todo esta zona, caminabas por cualquier lado de acá y estaba repleto de basura”, concluyó.