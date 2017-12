Mar del Plata derrotó a Santa Fe y quedó a un partido del ascenso

En el último partido de la Zona Ascenso, Mar del Plata dio vuelta el partido en Santa Fe ante el local (perdía 20 a 12), le ganó 27 a 20 y se consagró campeón. Ahora recibirá el 16 de diciembre a Rosario en el partido de la promoción, en busca del ascenso a Primera.

Mar del Plata dependía de si mismo y no hizo falta otros cálculos, demostró ser el mejor equipo del Ascenso, ganó sus cinco partidos (tres de ellos como visitante) y ahora necesita otro pase para llegar a Zona Campeonato.

No comenzaron bien las cosas en el partido ante Santa Fe. En la primera jugada un penal en contra hizo que Beltramino anotara los primeros tres puntos.

El Trébol se puso en partido, logró posicionarse en campo contrario y luego de una buena acción de los delanteros, llegó el try en la punta de Guido Zingale, para el 5 a 3.

Santa Fe demostró que no se daría por vencido con facilidad y con sus delanteros anotó dos tries, primero Davicino y luego Caputto, aprovechando un error en la salida de Mar del Plata.

El Trébol dio todo lo que tenía en esos diez minutos finales y con una contra que lideró Franco Rodríguez Reinoso, luego lo tomaron sin pelota a Tomás Catuogno cuando iba a apoyar y el referee señaló try penal, para que Mar del Plata se fuera abajo 17 a 12.

En la reanudación otra vez inició mejor Santa Fe y con un penal de Beltramino extendió a la ventaja a 20 a 12 y se complicaban las cosas para Mar del Plata.

Con menos de 20 minutos por jugar salió todo el temple de los jugadores y con los cambios el equipo tuvo otra fluidez.

Así llegó el try en la punta de Rafael Riego y otro de Mariano Puglia, filtrándose en la defensa, para pasar a ganar en un abrir y cerrar de ojos.

Aunque los locales intentaron empatar el partido, la defensa del Trébol cerró su ingoal, no ingresaron y sólo hubo tiempo para los festejos.

Mar del Plata culminó esta primera parte con cinco victorias en cinco partidos. Ahora quedará un nuevo paso, en dos semanas como local ante Rosario, uno de los poderosos que no tuvo un gran 2017 y culminó último en la Zona Campeonato.

Síntesis:

Santa Fe (20): José Canuto, Juan Manuel Espinosa, Mayco Vivas; Luis Mariano Cabal, Franco Davicino; Tomás Longo, José Dogliani (C), Lucas Caputto; Alejandro Molinas, Agustín Galíndez; Franco Radín, Ezequiel Benítez, Matías Peon, Gonzalo Galan; Facundo Beltramino.

Cambios: Franco por Vivas, Alberto por Galindez, Diaz por Dogliani, Alonso por Cabal, Bay por Molina, Mathei por Canuto, Zegaib por Espinosa, Foradini por Longo.

Head Coach: Federico Fernández.

Mar del Plata (27): Tomás Sestelo, Sebastián Hernando, Francisco Paklayan; Facundo Raiteri, Rodrigo Fernández Criado; Tao Romero, Lucas Gasparri, Diego Jiménez; Rodrigo Iza (C), Tomás Catuogno; Franco Rodríguez Reinoso, Leonardo Sestelo, Santiago Rodríguez, Guido Zingale; Franco Catuogno.

Cambios: 6´ ST Iván Nemer por T. Sestelo, Rafael Riego por F. Rodríguez Reinoso; 20´ ST Juan Montone por Jiménez, Mariano Puglia por Iza, Emanuel Contino por S. Rodríguez; 25´ ST Nicolás Blanco por Romero; 37´ ST Gastón Elvira por Paklayan, Mateo Belaunzarán por Hernando.

Entrenadores: Rafael Urrutia, Eduardo Etcheto, Jorge Pereyra, Guido Román.

Primer tiempo: 1´ Penal de Facundo Beltramino (SF); 11´ Try de Guido Zingale (MdP); 23´ Try de Franco Davicino convertido por Facundo Beltramino (SF); 30´ Try de Lucas Caputto convertido por Facundo Beltramino (SF); 34´ Try Penal para Mar del Plata;

Segundo tiempo: 9´ Penal de Facundo Beltramino (SF); 17´ Penal de Leonardo Sestelo (MdP); 25´ Try de Rafael Riego (MdP); 30´ Try de Mariano Puglia convertido por Leonardo Sestelo (MdP).

Tarjetas amarillas: 34´ PT Mariano Cabal; 39´ ST Rodrigo Fernández Criado (MdP).

Referee: Esteban Filipanics (Córdoba)

Cancha: CRAI.