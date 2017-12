Presupuesto 2018: Mourelle, blanco de las críticas de vecinalistas, municipales, artistas y la oposición

En el recinto del Concejo Deliberante, se llevó adelante este jueves la Audiencia Pública convocada por el Ejecutivo Local en el marco de la evaluación del Presupuesto del ejercicio 2018 del Partido de General Pueyrredon.

Durante casi cinco horas, se desarrolló el encuentro con una lista de oradores que expusieron sus airados reclamos en relación a la confección y tratamiento del Presupuesto del próximo año programado por el gobierno municipal.

Vecinos, fomentistas e integrantes de distintas organizaciones manifestaron las principales problemáticas que se atraviesan en cada uno de los barrios y solicitaron explicaciones acerca de las partidas presupuestarias de las áreas de salud, cultura, educación, y sobre la situación de las sociedades de fomento, las obras de asfaltado y luminarias, comedores barriales, entre otros. Se mostraron indignados ante la falta de respuestas. Durante el transcurso del encuentro, se produjeron incidentes en el recinto de sesiones que motivaron a los concejales de Unidad Ciudadana a retirarse de la Audiencia Pública.

Hubo momentos de tensión que se provocaron por fuertes cruces entre los funcionarios de Arroyo y representantes de sociedades de fomento y el sindicato de Trabajadores municipales. Desde el gremio que conduce Antonio Gilardi tildaron de "mentiroso" al secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, y lo acusaron de impulsar un recorte en los derechos de los trabajadores.

“Fue una audiencia pública bastante intensa, dándole la oportunidad a oradores que estaban inscriptos en el acta, como también a quienes no habían podido inscribirse”, explicó el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente. También, el funcionario remarcó que “tuvimos la oportunidad de brindar algunas respuestas que quizás no satisficieron al público presente, pero esto es parte de la democracia. También escuchamos reclamos de los vecinalistas”.

A su vez, Vicente explicó que junto al secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, “expusimos el incremento presupuestario que se proyecta para el ejercicio 2018” y detalló que “ronda el 30% en las delegaciones, en Salud se registra un incremento de un 37% comparándolo con el ejercicio actual, y también hay un incremento considerable en Desarrollo Social como para Educación”.

“Las prioridades de este gobierno municipal son la educación, salud y Desarrollo Social, sin dejar de lado la atención de Vialidad, porque el arreglo de calles es uno de los íconos que tenemos que seguir llevando adelante, y también al alumbrado público”, añadió el funcionario comunal.



“No hace falta una votación conjunta del Presupuesto y la ordenanza complementaria”

Tal como adelantó 0223, el Ejecutivo local envió nuevamente al Concejo Deliberante el proyecto del presupuesto municipal 2018 y las ordenanzas fiscal e impositiva luego de que la mayoría de los concejales decidieran devolver los expedientes al Ejecutivo por no contener la ordenanza complementaria que establece el nomenclador de cargos municipales, con sus salarios, bonificaciones y compensaciones.

En el marco de la Audiencia Pública, el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, afirmó este jueves que “todo el articulado contenido en la ordenanza complementaria que tiene relación con el Presupuesto fue incorporado en el proyecto de ordenanza del Presupuesto”.

“Está detallada toda la información salarial área por área y programa por programa. Está la previsión completa de cuánto que gastará en sueldos. Este Presupuesto tiene prevista la pauta salarial del próximo año”, afirmó.

Sin embargo, el funcionario aclaró que “lo único que quedó y que no se presentó fue de la ordenanza complementaria fue un detalle que corresponde a una estructura de cargos y liquidaciones internas que no hacen al abordaje del Presupuesto”.

Además, Mourelle manifestó que “estamos trabajando en el detalle de liquidación de haberes”. “No hace falta una votación conjunta del Presupuesto y la ordenanza complementaria.”, destacó.

En la última sesión del cuerpo legislativo, la devolución de las iniciativas fue impulsada por ediles radicales que responden a Vilma Baragiola y avalada por la oposición, por considerar indispensable que el proyecto contuviese la ordenanza que establece el nomenclador de cargos municipales, con sus salarios, bonificaciones y compensaciones.

Por otra parte, el secretario de Hacienda y Economía defendió la quita de exenciones a las salas de teatro y cine de Mar del Plata. “No me parece lógico que los jubilados o los docentes paguen TSU y los propietarios de teatros, millonarios, no la paguen“, señaló el funcionario de Arroyo, quien detalló que con esta quita de exenciones la comuna se ahorraría 20 millones de pesos, lo que representaría el 60% de los que va a las delegaciones municipales.

Cuestionamientos de la oposición

Al finalizar la Audiencia Pública, la presidenta del bloque de concejales de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, sostuvo que "la audiencia es un coro de preguntas sin respuestas y de lamentos. Funcionarios poderosos y soberbios de un gobierno sin rumbo callan, eluden y hasta critican a la gente en lugar de recibir las demandas que legítimamente se les plantean".

Asimismo, la edil opositora también se refirió a la necesidad de que el Presupuesto sea acompañado de la ordenanza complementaria. "El proyecto no está completo, por lo que no puede ser analizado de una forma correcta. Desde el año 1983 a esta parte ambas normas fueron enviadas por los distintos gobiernos municipales de manera conjunta", agregó Claudia Rodríguez.

Para finalizar, la concejal pultista dijo: "Las respuestas de los funcionarios dejan más angustias que certezas. Hay una sensación más fuerte de ahogo que de plenitud, de resignación que de esperanza. Como dice la canción ¿Cuánto tiempo más llevará?".

Por su parte, el presidente del bloque de concejales de Unidad Ciudadana, Daniel Rodríguez, consideró que "en esta Audiencia Pública no se brindó información suficiente, tampoco se contestaron las inquietudes y se dejó a mucha gente afuera. Las respuestas concretas que necesitan los vecinos que están acá, no las van a encontrar por que solamente están el secretario de Hacienda y el secretario de Gobierno, que no las pueden responder. No pueden responder qué es lo que pasa en Salud, en educación, en cultura. Entendemos por ello que fue una falta de respeto a los vecinos y vecinas de Mar del Plata y Batán".

La sesión se estaba realizando con normalidad cuando llegó la información de que uno de los participantes de la misma estaba siendo identificado por la policía, ante una supuesta denuncia de amenaza. La situación motivó la reacción de los concejales de los distintos bloques, lo que generó la suspensión temporaria de la misma y el posterior retiro de los concejales de Unidad Ciudadana

En este sentido, Daniel Rodríguez expresó que “estos hechos no pueden seguir ocurriendo. Sostener la institucionalidad del Concejo Deliberante como espacio de expresión de los vecinos y vecinas de Mar del Plata y Batán debe ser una responsabilidad de todas las fuerzas políticas”.