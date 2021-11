Presupuesto: Montenegro pide prórroga y lo acusan de esconder un "terrible aumento de tasas"

El Ejecutivo pidió al Concejo Deliberante una prórroga para la presentación del presupuesto municipal 2022 y desde el Frente de Todos plantearon que el objetivo de demorar la elevación del proyecto madre es "esconder un terrible aumento de tasas".

La ley orgánica de las municipalidades indica que el presupuesto debe presentarse antes del 31 de octubre del año previo. Ante la imposibilidad de cumplir con ese plazo, el gobierno local presentó este viernes un pedido de prórroga hasta el 30 de noviembre próximo.

Entre los fundamentos del pedido elevado al Concejo Deliberante, las autoridades municipales explicaron que desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) solicitaron plazo hasta el 26 de noviembre para poder completar el nuevo esquema de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU), que fue un compromiso de la actual gestión, para simplificar y hacer más equitativo el principal tributo que cobra el municipio.

A su vez, también marcaron la importancia de contar con detalles del presupuesto provincial, que aún no fue elevado a la Legislatura provincial. Y por último también solicitaron más tiempo para adecuar el cálculo de gastos y recursos del municipio de General Pueyrredon a la ordenanza que establece que esa ordenanza debe confeccionarse con perspectiva de género.

"No lo quieren presentar por estar en campaña"

En ese marco, desde el Frente de Todos manifestaron su preocupación por el pedido del intendente y señalaron que se trata de un planteo meramente electoral. "Buscan que los vecinos no sepan de cuánto van a ser los aumentos de tasas hasta después de la elección. Es importante que tengamos toda la información antes de las elecciones generales sobre cuáles son las prioridades de este gobierno, cuál es su hoja de ruta y qué porcentaje de aumentos de impuestos va a generarles a los vecinos de Mar del Plata y Batán”, manifestó el presidente del bloque, Marcos Gutiérrez.

El concejal sostuvo insistió en que el gobierno local no quiere decir qué aumentos proponen "por estar en campaña". "Desde el Frente de Todos tenemos la obligación de actuar como oposición responsable, comunicando que la prórroga de presentación del presupuesto de Montenegro va a intentar esconder hasta el 1 de diciembre aumentos de tasas que deberían comunicar hoy", señaló.

A su vez, Gutiérrez señaló que la normativa no establece que para presentar el presupuesto local y las ordenanzas fiscal e impositiva deban estar presentados los presupuestos nacionales y provinciales. “Hace dos años que gobiernan y viven sorprendidos y viendo a quién le echan la culpa de todo lo que no resuelven. Saben que tienen que presentar el presupuesto antes del 31 de octubre de cada año. Una y otra vez vemos cómo recurren a la improvisación: hace un año y medio que se aprobó la comisión para el rediseño de la TSU, y ahora culpan a la Universidad por no haber enviado el cálculo, no se hacen cargo de las políticas que llevan adelante, ni de las promesas que no cumplieron para con sus electores", finalizó.