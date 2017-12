El acompañante de Nahuel Barragán contó qué fue lo último que dijo antes de ser arrastrado

Diego Parisotti iba en la moto con Nahuel Barragán cuando Yonattan Maurette pasó por Colón y 192 en su Peugeot 206 y arrastró a joven por 12 cuadras hasta que llegó a su casa en el barrio San Cayetano, se bajó del vehículo y se acostó a dormir, mientras el cuerpo sin vida yacía debajo del vehículo.

Tal como relató 0223, Diego y Nahuel se habían caído de su moto instantes antes del siniestro. Un joven se acercó a auxiliarlos, en el momento en que el Peugeot 206 pasó por el lugar: le pegó al muchacho que los estaba ayudando y lo enganchó a Nahuel.

“Nos caímos. Yo caigo en el pasto, él cae en la calle”, dijo Diego y explicó que Nahuel había quedado a un metro y medio del cordón. El joven que pasaba en bicicleta les preguntó si estaban bien. “Nahuel dijo que sí”, confirmó Diego y fue lo último que escuchó de su amigo.

“Cuando lo están socorriendo, vi una sombra, escucho la aceleración de un auto a full. Y cuando voy a ver el ruido del auto, al chico que lo estaba socorriendo a Nahuel lo levantan para arriba, chocan la moto y Nahuel se mete abajo del auto y desaparece”, contó en diálogo con LU6.

Luego de la situación los jóvenes se quedaron estupefactos a la espera de que el conductor frenara en algún punto. “Esperábamos que frenara el auto, pero no frenaba y no frenaba y no frenó”, explicó.

“Pienso que tiene que pagar lo que tiene que pagar. Y espero que viva mucho tiempo, muchos años y que sepa que mató a una persona”, concluyó Diego.