Piden la absolución del militar que atropelló, arrastró y mató a Nahuel Barragán

La defensa de Yonathan Maurette cuestionó la calificación principal de los acusadores y sostuvo el imputado no tuvo manera evitar la colisión.

La defensa de Yonathan Maurette solicitó su absolución tras cuestionar la calificación propuesta por la fiscalía y por el particular damnificado, argumentar que era imposible acreditar dolo alguno y por la atipicidad del delito en cuestión. De manera subsidiaria pidió el mínimo de la pena si se califica el hecho como homicidio culposo.

El abogado Gonzalo La Menza sostuvo que su defendido circulaba en un auto en condiciones por una avenida a la velocidad permitida, por la mano correcta, con las luces encendidas, el limpiaparabrisas funcionando, con su seguro al día y que existieron factores ajenos que nada tienen que ver con el imputado.

"La iluminación era escasa, el lugar de los hechos no tenía señalización vertical ni horizontal, el estado del asfalto no era bueno y las condiciones en que la víctima estaba conduciendo cuando quedó tendido en el asfalto", sostuvo.

El profesional habló de un "nexo de causalidad" al recordar el grado de intoxicación alcohólica que tenía la víctima al momento de caer de la motocicleta en la zona de la avenida Colón y 190. "En un breve lapso temporo espacial protagonizaron dos caídas del rodado", señaló.

"Se incumplieron otras normas de tránsito como circular sin casco o llevar a dos personas a bordo, es decir hubo una cuestión de riesgo generada por la misma víctima", argumentó.

Al momento de cuestionar las declaraciones de los testigos del hecho, La Menza recordó que la identificación del rodado se dio a partir de un llamado eventual al 911 y no por ninguno de los datos que pudieron recabar los policías que llegaron al lugar.

"Maurette no tuvo forma de ver lo que estaba adelante de él y de impedir el resultado, por lo que no se le puede efectuar reproche alguno", y agregó que con el panorama existente "no podía realizar una maniobra diferente".

El abogado recordó que entre las condiciones de tránsito, el cantero central de la avenida y el auto que circulaba delante -tal como se vio en las imágenes de las cámaras de seguridad- no había posibilidad, ni para Maurette o cualquier otro conductor- de evitar la colisión.

La Menza cuestionó el agravante planteado por los acusadores del consumo de estupefacientes al recordar que la residualidad hallada en los análisis podía ser producto del consumo que había tenido un día antes del siniestro. "La muestra no confirma cantidades ni momento de consumo, por lo que no hay manera de establecer que haya tenido que ver con el siniestro", señaló.

Al momento de hablar sobre la acusación subsidiaria por homicidio culposo, pidió que se lo condene al mínimo de la escala ya que dijo que los agravantes planteados por Moure y Orsini no deberían ser tenidos en cuenta y planteó cuestiones atenuantes: la falta de antecedentes, los informes presentados y el arrepentimiento mostrado en la audiencia.

La Menza también rechazó el pedido de decomiso del rodado al considerar que el resarcimiento debe lograrse a través de la acción civil.

Tras pedir un plazo más extenso por la agenda propia del Tribunal, los jueces definieron que el veredicto y sentencia se conocerá el martes 15 de octubre al mediodía.