Denuncian “aprietes” y malos tratos de dos funcionarios municipales

Como suele ocurrir, Luro e Yrigoyen se convierte durante la semana en el epicentro de las protestas de cooperativas y organizaciones sociales que acuden allí para visibilizar sus reclamos. Este miércoles, coincidieron dos: la cooperativa Nueva Esperanza y el Polo Obrero, en ambos casos para exigir trabajo genuino para los vecinos más vulnerables de General Pueyrredon.

En ese contexto, la referente de la cooperativa Nueva Esperanza, Paola Tournoud, acusó a los nuevos interlocutores que la gestión de Carlos Arroyo puso para dialogar con las organizaciones de aprietes y falta de respeto.

Días atrás, el jefe comunal corrió a Álvaro Fanproyen del diálogo con los cooperativistas y le asignó ese rol (aunque no el cargo por el momento) a Emiliano Mensor. A su vez, Mauricio Loria, subsecretario de Relaciones Institucionales e integrante de la lista de concejales, también es uno de los que suele dialogar con los dirigentes sociales en el hall de la Municipalidad.

“Pedimos que nos atiendan con respeto. Hemos tenido algunos diálogos con el yerno del intendente (Loria), diciéndonos que estamos mal atendidas y que tenemos que tomar la pastillita para descansar. La única pastilla que tomo yo es por una enfermedad en la médula ósea. Y es una falta de respeto que a jefas de familia como somos nosotras nos acusen de estar mal atendidas”, disparó en diálogo con 0223.

En relación a las charlas con Mensor, la referente de Nueva Esperanza dijo que no lo conoce personalmente y que este miércoles, temprano, la llamó por teléfono. “Me llamó hoy a la mañana pegándome una apretadit​​​​​​​a, diciendo que si movilizábamos no nos iban a atender. Tienen que entender que movilizamos por necesidad, no por apriete”, advirtió.

Los representantes de Nueva Esperanza señalaron que la protesta es para pedir trabajo, luego de que las autoridades municipales le plantearan “una tregua” por las Paso de agosto. “Seguimos sin respuestas y nos vemos obligados a acercarnos porque han recortado las copas de leche, no estamos recibiendo alimentos”, explicó Tournoud. Además, dijo que muchos de los integrantes de la cooperativa salen con sus carros para obtener el sustento diario, pero a causa del temporal no pudieron salir en los últimos días.

“Nosotros generalmente hacemos viviendas. Nos prometieron trabajo en el cementerio de pintura, limpieza, corte de pasto. Pero no se está haciendo la limpieza de los arroyos, ni las plazas que se crearon en la gestión anterior. El municipio hoy deja mucho que desear con mantenimiento de espacios públicos”, dijo la mujer, quien detalló que hay 400 familias afectadas.

El Polo Obrero reclama por recortes en aistencia alimentaria

Minutos después del desembarco en Luro e Yrigoyen de la cooperativa Nueva Esperanza llegó una columna del Polo Obrero. Uno de sus referentes, Pablo Barragán, señaló que la manifestación se dio en el marco de una jornada nacional del espacio, debido al recorte del 50% dispuesto por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación del en las raciones de merenderos para todo el país. “Una nueva medida antiobrera del gobierno de Macri”, graficó.

El dirigente explicó que la organización abarca en Mar del Plata 14 barrios periféricos. “Toda gente que busca en la organización una salida a la grave situación que atraviesan los barrios”, concluyó.